· Die Menge an Plastikverpackungen in deutschen Supermärkten sorgt für großen Unmut bei den Verbrauchern: 74% der Befragten geben an, frustriert oder wütend über die Menge an Plastik in Supermärkten zu sein. Gleichzeitig ist etwas mehr als die Hälfte bereit (57%), für nachhaltig verpackte Produkte mehr zu bezahlen.

· 67% kritisieren jedoch die fehlende Transparenz der Unternehmen im Umgang mit nachhaltigen Verpackungen.