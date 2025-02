War es ein Zufall? Am 14. Februar 2025 packte Capri-Sun ein Update auf die Change.org-Seite mit ihrer Petition. Nur wenige Tage, nachdem die neue europäische Verpackungsordnung PPWR in Kraft getreten war. Davon erfahren die Besucher der Petition nichts. Auch nicht, worum es – mit Blick auf den Einsatz von Kunststoff bei Verpackungen – inhaltlich geht.

Muss ja auch nicht sein. Denn die EU-Einwegkunststoffrichtlinie (SUPD) bleibt weiter in Kraft. Sie gilt seit 2021 und soll die Umweltbelastung durch Plastikabfälle verringern. Verboten sind Einweg-Besteck, -Teller und -Becher aus Plastik. Und Trinkhalme. Genau für diese will Capri-Sun eine EU-weite Ausnahmeregelung. Denn die aktuell eingesetzten Trinkhalme aus Papier ernteten und ernten Kritik. Sie seien nicht steif genug, knickten beim Einführen in den Beutel zu leicht ein und verfälschten zudem den Geschmack, heißt es.