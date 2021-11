Das gilt auch für die digitale Weiterverarbeitung. Highcon konzentriert seine gesamte Arbeit auf die digitale Stanztechnik. Das Highcon-Produktportfolio umfasst zwei Familien: Euclid für Kleinserien und Beam für mittlere und große Serien. Die Systeme von Highcon sind bei Kunden an verschiedenen internationalen Standorten in Betrieb. Eine große Bandbreite an Substraten und hochwertigen Anwendungen ermöglicht die Produktion vom Entwurf und der Datenvorbereitung bis hin zur Veredelung der Verpackung und schließt die Lücke zwischen agiler Produktion und Designflexibilität.