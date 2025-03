Verpackungen müssen für automatisierte Prozesse entwickelt sein, sonst bilden sie schnell ein Nadelöhr in logistischen Prozessen. (Bild: Ideogram.ai)

Der Einsatz digitaler Tools und die Zusammenarbeit mit den Zulieferern können auch dazu beitragen, menschliche Fehler zu korrigieren, die bei alten Verpackungen gemacht wurden. Bei Volvo Cars konnte man durch die Beseitigung von Rundungen, die bei Teilebestellungen und Verpackungen üblich sind, einen schnellen Erfolg erzielen wie Sean Bricknell, globaler Leiter der Inbound-Logistik und Verpackung bei Volvo Cars, erklärt: „Wenn Sie in ein Werk gehen und eine zufällige Kiste mit Teilen in die Hand nehmen und sich ansehen, wie hoch die Stückzahl ist, endet die Zahl sehr oft mit einer Null oder einer Fünf, weil es in der menschlichen Natur liegt, sie aufzurunden. So kann es sein, dass in einer Kiste mit 25 Teilen in Wirklichkeit 27 oder 29 enthalten sind.“

Wenn man einem Karton 10 % mehr Teile hinzufügt, könnte man die Anzahl der in einem Werk ankommenden Kartons um 10 % verringern, was wiederum zu einer 10 %igen Verringerung der Zahl der Lastwagen und zu einer 10 %igen Verringerung der CO 2 -Emissionen führen könnte.

Während die Lösung in der Theorie einfach ist, ist sie in der Praxis zeitaufwändig, da jede Verpackungsanweisung für jedes Teil geändert und anschließend getestet werden muss, um sicherzustellen, dass das Hinzufügen weiterer Teile diese nicht beschädigt oder die Qualität beeinträchtigt. Die Änderungen müssen mit den Lieferanten ausgehandelt und vereinbart werden. Aber wie Bricknell kommentiert: „Wenn man sich nicht aktiv darum bemüht, wird es einfach nicht passieren.“ Selbst wenn man diesen Prozess mit nur einer Art von Bauteil beginnt, kann dies zu einem effizienteren und nachhaltigeren Betrieb beitragen.

Wie Digitalisierung Verpackungen effizienter macht

Viele Werke und Einrichtungen in der Automobilzulieferkette stehen vor dem Problem, dass riesige Stapel leerer Behälter wertvollen Platz beanspruchen. In einigen Fällen halten die Werke mehr Behälter vor als nötig, was zu Ineffizienzen führt.