Verpackungslösungen in der Automotive Supply Chain

Teilnehmer des Livestreams lernen, wie Unternehmen durch intelligente Verpackungslösungen echte Supply-Chain-Gewinne erzielen. Und können ihre individuellen Fragestellungen gemeinsam mit den Speakern diskutieren.

Unter anderem mit diesen Themen:

Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft: Wie OEMs und Zulieferer Verpackungslösungen neu denken, um CO₂-Emissionen zu senken und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Mehrweg statt Einweg: Rob Newing, Returnable Packaging Operations Leader bei Cummins Inc. Spricht über die Einführung von rückführbaren Verpackungen – mit messbaren Effekten auf Kosten, Effizienz und Compliance.

Digitalisierung & Transparenz: Der Einsatz von Track & Trace-Technologien zur besseren Steuerung und Nachverfolgung von Verpackungseinheiten.

Design & Innovation: Wie Verpackungslösungen an neue Fahrzeugarchitekturen und Produktionsprozesse angepasst werden – von Batteriemodulen bis zu komplexen Komponenten.

Warum teilnehmen?

Direkter Zugang zu Expertenwissen aus Industrie und Logistik.

Interaktive Diskussionen mit führenden Köpfen der Branche.

On-Demand-Verfügbarkeit für alle registrierten Teilnehmer – ideal für volle Terminkalender.

Moderation:

Emily Uwemedimo, Managing Editor bei Automotive Logistics, führt durch das Programm und sorgt für spannende Einblicke und Diskussionen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich über die Zukunft der Verpackung in der Automobilindustrie zu informieren – kompakt, praxisnah und kostenlos:

Datum: 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 16:00 Uhr (CEST)

Ort: Online-Livestream

Sprache: Englisch

Zur kostenlosen Anmeldung