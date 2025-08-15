Verpackungslösungen und Services im Fokus

Im Zentrum des Messeauftritts stehen die umfassenden 360-Grad-Services von Metsä Board, mit denen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt werden. Dazu zählen unter anderem Ökobilanzen zur Bewertung von Verpackungslösungen, Strategien zur Materialeinsparung durch Leichtbau sowie Designpartnerschaften für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Verpackungskonzepte. Besucher erhalten am Stand praxisnahe Einblicke in diese Tools und erfahren, wie sie zur Erreichung individueller Verpackungsziele beitragen können.

Ein besonderes Highlight ist die Vorstellung der laufenden Modernisierung des Werks Simpele in Finnland. Dort entsteht derzeit eine hochmoderne Streichanlage, die ab Oktober 2025 die Druckqualität der Kartonprodukte deutlich verbessern wird. Gleichzeitig wird der Anteil fossilfreier Energie in der Produktion bis Ende des Jahres auf 98 % steigen – ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Klimaziele von Metsä Board bis 2030. Darüber hinaus zeigen die Experten von Metsä Board anhand verifizierter Fallstudien aus verschiedenen Endverbrauchsbereichen, wie die Wahl des richtigen Verpackungsmaterials die Scope-3-Emissionen von Markeninhabern beeinflussen kann. Die datengestützte Analyse hilft Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategie gezielt weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Verpackungsleistung zu optimieren.

Fachpack 2025: Halle 4A, Stand 116