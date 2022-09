Damit stieg die Produktionsmenge um 4,8 %. Auch der Produktionswert legte deutlich um 10,9 % zu und lag 2021 bei rund 35,8 Mrd. Euro. Wie in den Jahren zuvor generierten die Kunststoffverpackungen mit einem Anteil von rund 44 % den größten Anteil am Produktionswert, mengenmäßig waren die Verpackungen aus Papier, Karton und Pappe mit rund 49 % die größte Packmittelfraktion.

Bei der Produktion zeigt sich bei den Packmittelfraktionen ein einheitliches Bild: Die Verpackungen aus Stahl verzeichneten den höchsten Zuwachs (plus 8,1 %), gefolgt von den Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (plus 7,3 %), den Glasverpackungen (plus 2,4 %) sowie den Verpackungen aus Kunststoff (plus 1,5 %) und aus Aluminium (plus 1,0 %).

Auch beim Produktionswert ist der Trend einheitlich: Auch hier verzeichneten die Verpackungen aus Stahl den höchsten Zuwachs mit 16,6 %, gefolgt von den Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (plus 13,2 %), den Verpackungen aus Kunststoff (plus 10,2 %), den Glasverpackungen (plus 4,0 %) sowie den Verpackungen aus Aluminium (plus 2,9 %).