Mit der Fertigstellung des 122 m langen, 44 m breiten und 32 m hohen Rohbaus konnte nun ein wichtiger Meilenstein nach dem Baubeginn im November 2021 erreicht werden. Der Pharmadienstleister wird damit seine kommerziellen Produktionskapazitäten für den weltweiten Kundenstamm des Unternehmens erhöhen und plant Ende 2024, die ersten Reinräume zu installieren. Vetter-Geschäftsführer Thomas Otto: „Unser neues Produktionsgebäude ist ein Zeichen dafür, dass wir den Bedürfnissen unserer Kunden nach komplexen injizierbaren Arzneimitteln in Bezug auf Verpackungssysteme, spezifische Prozessanforderungen und Chargengrößen gerecht werden wollen. Dies ist nur eine von mehreren Investitionen, die wir derzeit tätigen, um unser Wachstum nachhaltig zu sichern.“

Zu den weiteren Investitionen gehören die Vergrößerung der Laborfläche für analytische Dienstleistungen, die Erweiterung der Abfüllkapazitäten durch zusätzliche kommerzielle Produktionslinien an bestehenden Standorten in der Region, die Erweiterung der Kühllagerung und der Lagerhaltung sowie ein neues Lager für technische Geräte und Equipment. Außerdem werden die Infrastruktur und daran anknüpfende Prozesse an allen globalen Standorten kontinuierlich weiterentwickelt, neue Ansatz- und Vorbereitungsräume eingerichtet und die Abwicklung von Ein- und Ausgangsmaterialien an den Produktionsstandorten wird weiter optimiert.