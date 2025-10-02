Virtual Talk: In 10 Schritten zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Konzentrationsprozesse in der Verpackungsindustrie, anstehende Generationenübergänge sowie ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen in der Branche rücken Partnerschaften und Zusammenschlüsse zwischen Branchenunternehmen aber auch die Gewinnung von Nachfolgern oder einen möglichen Verkauf an Finanzinvestoren in den Fokus. Ein entsprechender Unternehmensverkauf oder -teilverkauf ist eine weitreichende Entscheidung, die Chancen wie Herausforderungen mit sich bringen kann.

Jens Freyler (Knox) und Markus Stricker (MSP/Schürfeld Gruppe) berichten praxisnah, mit welchen Schritten sich eine solche Unternehmenstransaktion zum Erfolg führen lässt.

