Markt Sollte man in Verpackung investieren? Die Verpackungsindustrie als Investitionsmöglichkeit

Wir alle leben in irgendeiner Form von der Verpackung, sind an einem Verpackungsunternehmen beteiligt oder bei einem Verpackungsanbieter, -verarbeiter oder -zulieferer in Lohn und Brot. Sollte man dann auch noch als Anleger in Verpackung investieren? Lesen Sie hier mehr