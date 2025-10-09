Etienne Graf ist der Projektmanager des Makethons. (Bild: Packaging Valley)

neue verpackung: Etienne, für alle, die das Format noch nicht kennen: Was ist der Packaging Valley Makeathon – und was macht die Veranstaltung für dich persönlich so besonders?

Etienne Graf: Beim Packaging Valley Makeathon, einem zweitägigen Innovationsfestival, öffnen mehrere Unternehmen aus dem Verpackungsmaschinenbau ihre Türen für Studentinnen und Studenten. Der Name ist Programm: Er setzt sich aus den englischen Wörtern „Make“ und „Marathon“ zusammen. Im Unterschied zu einem Hackathon wird hier unterschiedliche Hardware einbezogen: vom Mikrocontroller über Cobots bis hin zur Verpackungsmaschine. Ganz persönlich finde ich die Veranstaltung so spannend da sie Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zu einem technologischen Thema zusammenbringt. Das bietet nicht nur eine großartige Lernumgebung und interessante Kontakte, sondern auch einen idealen Nährboden für neue Ideen und Ansätze für weitere gemeinsame Projekte. In diesem Jahr findet unser Makeathon vom 29.-30. Oktober statt.

neue verpackung: Ob Studierende, Berufseinsteiger oder Fachkräfte – was können die Teilnehmer konkret aus dem Makeathon mitnehmen?

Graf: Vor allem gewinnen sie praxisnahe Erfahrungen und Impulse auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Sei es in der interdisziplinären Zusammenarbeit, in der Umsetzung von Projekten sowie im technologischen Austausch mit Experten: sie erhalten direkte Einblicke in die Unternehmen. Das kann insbesondere für den Berufseinstieg von großem Vorteil sein. Teilnehmer können sich und ihre Skills direkt in einem realen Kontext präsentieren. So entstanden daraus schon Abschlussarbeiten, Werkstudentenjobs und sogar Arbeitsverhältnisse.

neue verpackung: Was sollte ein idealer Teilnehmer mitbringen – und was ist völlig unwichtig?

Graf: Für die Themen in diesem Jahr ganz klar: Spaß an der Thematik von KI-Anwendungen, Teamfähigkeit sowie die Offenheit und Neugier, um etwas Neues auszuprobieren. Außerdem sind ein Laptop und ein koffeinhaltiges Getränk hilfreich. Perfekte technologische oder fachliche Vorkenntnisse sind dabei weniger wichtig, da die Teams sich aus unterschiedlichen Kompetenzen zusammensetzen und sich dadurch gegenseitig ergänzen.