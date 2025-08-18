Vom Spender bis zur Kamera

Ebenfalls angeboten werden Druck- und Codiersysteme sowie spezifische Software zur Etikettengestaltung. In Nürnberg informiert das Unternehmen unter anderem über die mit Transportbändern kombinierten Etikettiersysteme der 300er-Baureihe. Sie besteht aus drei Typen, die im Durchlauf von oben, unten und/oder seitlich Labels applizieren können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem einfachen Bedienkonzept, das Umrüstzeiten verkürzt und Ausfallzeiten reduziert. Die Systeme können mit der Kameratechnik ELS Labelcam ausgestattet werden, um die Produktsicherheit zu erhöhen. Das flexibel integrierbare Bildverarbeitungssystem ermöglicht die ein- oder beidseitige optische Kontrolle von Folien und Etiketten, beispielsweise eine Anwesenheits- und Lageprüfung, Inhaltskontrolle, Erkennung von Beschädigungen sowie die Lesbarkeit von MHD, QR- oder Barcodes und Chargenkennzeichnungen.

Außerdem werden Querbahn-Etikettierer der Baureihe ELS 500 vorgestellt, die Oberbahn- und/oder Unterbahn-Modelle umfasst und die seit Kurzem mit dem modularen Steuerungs- und Bedienkonzept SMT ausgerüstet ist. Durch Kombination zweier Etikettierstationen ist die gleichzeitige Folienkennzeichnung von oben und unten möglich. An ihnen können auch Thermo-/Thermotransfer-Drucksysteme installiert werden, wenn beispielsweise viele Etiketteninformationen und/oder QR-Codes aufzubringen sind. Das in den Querbahn-Etikettierer integrierte Panel der SMT-Steuerung verfügt über ein Touch-Display, das die Überwachung von Funktionen direkt an der Maschine ermöglicht. Die browserbasierte Bedienoberfläche ist durch Web-App-Technologie plattformunabhängig nutzbar. Über Standardschnittstellen ist eine Verbindung mit anderen Systemen möglich. Optional lässt sich die Bedienoberfläche auf das Master-HMI der Verpackungsmaschine übertragen. Weiterhin zu sehen sind kompakt konstruierte Rundum-Etikettierer, die für zylindrische Produkte konzipiert sind. Namentlich die Modellreihe 400 eignet sich, um beispielsweise Dosen, Gläser oder Flaschen mit Rundum- und/oder Deckel-Etiketten zu versehen.