Als Systempartner für Verpackungstechnik bietet die Baving Verpackungstechnik GmbH & Co. KG ihren Kunden flexible und individuelle Verpackungslösungen mit Vor-Ort-Beratung und Service. Dazu zählt eine große Auswahl an Umreifungs-, Stretch- und Kartonverschließmaschinen. Statt auf Standardlösungen setzt das münsterländische Unternehmen auf eine hohe Kundenindividualität mit umfassenden Variations- und Kombinationsmöglichkeiten.

Matthias Baving, Leiter Vertrieb und Marketing, erklärt: „Unsere Rollenbahnen sowie Förder- und Verpackungstechnik benötigen einen lückenlosen Informationsfluss, beispielsweise bezüglich des Aufmaßes, der Konstruktion sowie der Projektierung. Das erfordert eine möglichst nahe Kundenbindung. Da jedes Produkt individuell konzipiert ist, lassen sich unsere Lösungen nicht online bestellen oder als Standardpaket nachbauen. Unser Hauptgeschäft erfolgt deshalb im Direktvertrieb an Geschäftskunden, da hier unsere beratungsintensiven Verpackungslösungen im Fokus stehen.“

Geschäftsanbahnung im Internet

Um mit diesen Kunden jedoch erst einmal in Kontakt zu treten, ist für den Hersteller eine gute Sichtbarkeit im Internet entscheidend – und das nicht erst seit der Pandemie. So präsentiert Baving seine Produkte beispielsweise auf der Online-Plattform wlw (ehemals „Wer liefert was“) des Hamburger Unternehmens Visable. wlw ist als führende B2B-Plattform in der DACH-Region eine der ersten Adressen für monatlich bis zu 1,3 Millionen gewerbliche Einkäufer. Die Verpackungsindustrie zählt mit mehr als 6.500 Anbietern zu den größten auf der Plattform gelisteten Industrien.

Baving erklärt: „Im Zuge unserer Zukunftsausrichtung wollten wir unsere Online-Präsenz erhöhen. Zunächst sind wir aufgrund der guten Erfolgsstatistiken auf wlw neugierig geworden. Daraufhin haben wir uns intern weiter mit der Plattform beschäftigt und unsere Leistungen in Abstimmung mit unserem Kundenberater potenziellen Kategorien zugeordnet. Die Vorbereitungen für die Implementierung haben ungefähr zwei Wochen in Anspruch genommen. Nachdem wir intern alle Daten zusammengetragen hatten, war unser Firmenprofil nach zwei weiteren Wochen online. Bereits wenige Tage danach erhielten wir konkrete Anfragen und konnten daraus erste Aufträge generieren.“ Heute erhält der Verpackungsprofi monatlich rund 20 passgenaue Kundenanfragen über das wlw-Profil. Dank der Besucherstatistik in der Erfolgsanalyse des Firmenprofils kann sein Außendienst zudem weitere zehn Anfragen pro Monat generieren.