In der Vergangenheit haben Weber und Omori Europe bereits erfolgreich Kundenprojekte zusammen realisiert, insbesondere im Benelux-Markt. In den Niederlanden, dem Heimatland von Omori Europe, sind Schlauchbeutelverpackungen bereits etabliert und in unterschiedlichen Varianten in den Regalen der Supermärkte und Discounter zu finden. „Besonders die wiederverschließbaren Varianten dieser Verpackungsart haben zu vielen gemeinsamen Projekten mit Weber geführt“ erzählt Jeroen Mulder, Technischer Leiter bei Omori Europe. Und der Markt wächst: Auch in weiteren Ländern steigt die Nachfrage nach Produktionslinien mit Schlauchbeutelanlagen, da sich Schlauchbeutelverpackungen bei Verbrauchern immer größerer Beliebtheit erfreuen. Wie eine solche Lösung aussehen kann, können Kunden während der IFFA live erleben. Am Unternehmensstandort Breidenbach hat Weber einige Linienkonzepte für verschiedene Produkte und Anwendungen vorbereitet, die für Kundenvorführungen zur Verfügung stehen – darunter auch eine Lösung mit Omori Schlauchbeutelmaschine.