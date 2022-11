„Dass Verbraucher weiterhin eine zunehmende Präferenz für umweltfreundliche Produkte zeigen, stellt eine unglaubliche Chance für Haushalts- und Körperpflegemarken dar, um neue und innovative Verpackungsoptionen einzuführen, die umweltfreundlicher sind“, sagte Victoria Marletta, Vice President Commercial, Ball Aerosol Packaging. „Insbesondere im Badezimmer genutzte Aluminium-Verpackungen bergen ein hohes Potenzial, das es zu nutzen gilt. Für die Verpackung von Haarpflegeprodukten, Deodorants, Lotionen und mehr sind Aluminiumflaschen eine hochwertige, langlebige und unbegrenzt recycelbare Option, die sich auch im Regal abhebt.“

Der Bericht basiert auf einer Umfrage, die unter mehr als 1.500 Endverbrauchern in den USA, in Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland durchgeführt wurde. In jedem Land wurde eine ausgewogene Stichprobe national repräsentativer Verbraucher befragt, die in den vergangenen 60 Tagen ein Haushalts- oder Körperpflegemittel gekauft hatten. Die Befragten wurden gebeten, ihre Meinungen, Vorlieben und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung von Haushalts- und Körperpflegeprodukten zu nennen.