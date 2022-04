Neben dem bestehenden Kostendruck verschärfen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die Situation der Wellpappenindustrie zusätzlich, so der Verband der Wellpappen-Industrie (VDW) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz am 13.04.2022.

„Die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen war 2021 außergewöhnlich hoch. Die im VDW organisierten Unternehmen erreichten eine Absatzsteigerung von 6,9 Prozent“, erklärt der Vorsitzende des Verbandes Dr. Steffen P Würth. Insgesamt verzeichnet der VDW einen Wellpappenabsatz von 8.656 Mio. m2 für 2021. Das sind 557 Mio. m2 mehr als 2020. Damit konnte die Wellpappenindustrie ihr im Dezember 2020 prognostiziertes Wachstumsziel von 1 % für das Jahr 2021 deutlich übertroffen.