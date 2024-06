Westwood Kunststofftechnik nutzt für die sichere Lagerung und den Transport seiner PMMA-Systemlösungen jetzt Weißblechverpackungen von Muhr & Söhne aus CO 2 -reduziertem Bluemint-Recycled-Steel von Thyssenkrupp Rasselstein. PMMA-Abdichtungs- und Beschichtungssysteme sind hochreaktiv, so dass dichte Weißblechgebinde für die Konfektion und den Transport dieses Füllguts den größten Schutz und die höchstmögliche Sicherheit bieten. Neben den produktseitigen Vorteilen leisten Weißblechverpackungen aus Bluemint-Steel einen deutlichen Beitrag zu den CO 2 -Reduktionszielen der Füller.

Die Materialeigenschaften des Weißblechs unterscheiden sich nicht von den bestehenden Qualitäten; das Produkt zeichnet sich allerdings in der Herstellung durch eine Minderung der CO 2 -Emissionen von bis zu 62 % aus. „Bei der Herstellung von Bluemint-Recycled-Steel wird ein speziell aufbereiteter Stahlschrott genutzt, wodurch ein Teil des Eisenerzes und der Kokskohle im Hochofen eingespart werden kann. Die eingesetzten Weißblechgebinde sind also im Ergebnis noch nachhaltiger“, sagt Carmen Tschage, Head of Communications and Market Development. Die CO 2 -Einsparungen des Weißblechs wurden durch den DNV bestätigt und zertifiziert.

„Wir liefern viele PMMA-Systemlösungen in Weißblechbehältern unseres langjährigen Partners Muhr aus“, so Alexander Westphal von der Westwood-Geschäftsführung. „Als sich hier nun durch das innovative Gemeinschaftsprojekt die Möglichkeit zur CO 2 -Reduzierung angeboten hat, haben wir als erster PMMA-Hersteller gerne zugegriffen.“