Wim Wouters, Innovation Director bei DS Smith, kommentiert: „Es besteht bereits ein Trend, dass Gebrauchsgegenstände, die wir täglich nutzen, eigenständig agieren – selbstfahrende Autos sind das offensichtliche Beispiel. Verpackungen, die sich selbst heilen, so dass sie immer wieder verwendet werden können, sind natürlich ein futuristisches Konzept. Allerdings wenden wir bereits heute unsere Kreislauf Design Prinzipien an, um Abfall zu vermeiden und die von uns verwendeten Fasern bis zu 25-mal zu recyceln. Wir sind daher der Kreislaufwirtschaft, in der Materialien viel länger in Gebrauch bleiben, näher als uns bewusst ist.“

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Wellpappenverpackung hat DS Smith einen Rückblick auf die Entwicklung der Wellpappe erstellt. In diesem wird beschrieben, wie sie sich über die Jahrhunderte ihren Weg durch die Gesellschaft gebahnt hat. Die Rückschau würdigt vergangene und gegenwärtige Errungenschaften im Wettlauf um innovative Ideen.