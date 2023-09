1000 Lakes ist eine kleine Brauerei und Destillerie in der idyllischen Landschaft von Jyväskylä, Finnland. Ihr Ziel ist es, nachhaltig mit reinen Zutaten zu arbeiten – und das völlig kohlenstoffneutral. Die Liebe des Unternehmens zur finnischen Natur und zu sauberen Gewässern inspirierte jetzt zu einem innovativen neuen Look für die spezielle Einzelhandelsverpackung ihres handwerklich hergestellten Gins. Dafür arbeitete die Brennerei mit dem Packaging Design Service von Metsä Board in deren hochmodernem Excellence Centre in Äänekoski, Finnland, zusammen. Ziel war es, eine Verpackung zu entwerfen, die nicht nur gut aussieht und auffällt, sondern sich auch anders anfühlt und die Werte der Marke kommuniziert.

Der Gin selbst wird aus reinem finnischem Quellwasser hergestellt, was den Verpackungsgrafiker Marko Leiviskä zu einem neuen innovativen Verpackungsdesign inspirierte, bei dem die Flasche wie in einem Eisblock gefroren erscheint. „Der Zweck einer Verpackung besteht nicht nur darin, das Produkt zu schützen, sondern auch eine Geschichte über das Produkt zu erzählen“, erläutert Leiviskä. „Sie muss auffallen und die Werte der Marke repräsentieren. In diesem Fall wollten wir eine Verpackung schaffen, die der Reinheit der Inhaltsstoffe des Produkts entspricht. Eine Verpackung, die interessant anzuschauen und ebenso interessant anzufassen ist: ein Erlebnis für beide Sinne.“