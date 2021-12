Getränkekartons für frische Produkte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine lange Lagerdauer haben, kommen ohne eine Schicht aus Aluminium aus. Sie bestehen aus einer Kartonschicht, die von innen und außen mit LDPE überzogen ist.

Getränkekartons für haltbare Produkte hingegen, haben meist eine zusätzliche Aluminiumschicht, die 4 bis 5 µm dünn ist und das Füllgut vor Licht und Sauerstoff schützt. Hier ist der Schichtaufbau von außen nach innen wie folgt: LDPE, Karton, LDPE, Aluminium, LDPE. Aber auch im Segment der haltbaren Produkte, gibt es schon einige wenige Verpackungen, die ohne das Aluminium auskommen.

Wenn Getränkekartons nach dem Gebrauch dem Materialkreislauf wieder zugefügt werden, können Karton, Aluminium und Kunststoff theoretisch zurückgewonnen werden. Dafür müssen während des Prozesses die aufeinander gebrachten Schichten, wieder voneinander getrennt werden.

Wie werden die Schichten des Getränkekartons getrennt?

Getränkekartons gehören in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne, je nachdem in welcher Region in Deutschland man lebt. Entsorgungsunternehmen sortieren den Verpackungsmüll und trennen Getränkekartons von anderen Verpackungen mittels Infrarotstrahlen.

Die Strahlen werden abhängig von der Verpackungsart unterschiedlich zurückgeworfen und wieder aufgefangen. Anhand der Wellenlängen, die bestimmte Materialien reflektieren, ergeben sich so etwas wie Fingerabdrücke, die eine Materialzuordnung ermöglichen. Erkennt die Sortieranlage in unserem Fall den Fingerabdruck eines Getränkekartons, wird automatisch ein Luftstrom betätigt, der die Verpackung in den entsprechenden Auffangbehälter pustet. Dann werden die von der Anlage sortierten Getränkekartons zu Ballen gepresst und in Papierfabriken gehäckselt.