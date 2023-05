Vollständig kompatible Funktionserweiterung

Die XTS-Elemente mit NCT sind vollständig kompatibel mit dem Standard-System. Somit kann NCT in bereits bestehende XTS-Anwendungen integriert werden. Die fortgesetzte Nutzung vorhandener Systembestandteile bedeutet neben einer verkürzten Umsetzungszeit auch eine Schonung von Ressourcen.



Weiterhin ermöglicht die vollständige Integration in den XTS-Baukasten den Vorteil, dass neben den verwendeten Endeffektoren keine zusätzlichen Komponenten erforderlich sind. Die Ansteuerung der Endeffektoren am Mover erfolgt ebenfalls über die zentrale Automatisierungssoftware Twincat. Folglich können alle Prozesse in Twincat mikrosekundengenau aufeinander abgestimmt werden, und der Engineeringaufwand reduziert sich auf ein Minimum.