Wiegen, Inspizieren, Verpacken

Mit nach Nürnberg bringt das Unternehmen unter anderem Modelle für das Wiegen von klebrigen und empfindlichen Frischprodukten – und die kleinste Mehrkopfwaage der Welt, die CCW-Micro. Stellvertretend für das Anlagenspektrum im Aufgabenfeld „Prüfen, Inspizieren und Detektieren“ stehen fünf QC-Systeme. Dazu gehört der IX-EN-4093 – ein Röntgenprüfsystem der Einstiegsklasse, das auf der Messe Becher und Trays mit Molkereiprodukten auf Verunreinigungen untersucht – und das Röntgenprüfsystem IX-EN-2493-Compact, das auch bei leichtgewichtigen Schlauchbeutelverpackungen eine Fremdkörperdetektion mit Hochgeschwindigkeit durchführen kann. Außerdem erkennen Ishida-Röntgenprüfsysteme auch andere Qualitätsprobleme wie beschädigte oder fehlgeformte Produkte.

Im Zentrum der Präsentation steht aber der Traysealer QX-800. Er basiert auf der Plattform des QX-500 und wurde für Produktionslinien mit hohem Output entwickelt. Er bringt es auf bis zu 25 Zyklen pro Minute im Standardversiegelungsprozess und bis zu 17 unter Schutzgasatmosphäre (MAP), verbraucht dabei im Vergleich zur Vorgängerserie QX-Flex rund 50 % weniger Strom und 40 % weniger Bauraum. Darüber hinaus stellt Ishida in Nürnberg die neueste Generation der Sentinel-Software zur Anlagen-Fernüberwachung und zum Reporting vor. Mit Künstlicher Intellienz und Maschinellem Lernen unterstützt Sentinel 5.0 die Anwender bei der Optimierung ihrer Produktionslinien und bezieht dabei Echtzeitdaten nicht nur von Ishida-Anlagen ein. Die eingebaute KI ermöglicht aber auch eine verbesserte Interaktion des Anwenders mit den Maschinen. Über den integrierten KI-Chatbot kann der Bediener Sentinel 5.0 zum Beispiel bitten, bestimmte Parameter zu prüfen. Erste Anwendungen der Software zeigen: Produktivitätsgewinne von 15 % sind durchaus realistisch.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 210