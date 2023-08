Wie werden Vinaigrettes handelsüblich verpackt?

Vinaigrettes werden häufig in Glasflaschen abgefüllt. Diese stellen ein hygienisches Behältnis dar, das gleichzeitig eine transparente Sicht auf den Inhalt bietet.

Einige Hersteller nutzen Plastikflaschen als kostengünstige Alternative. Sie sind zudem leichter als Glasflaschen und einfach zu handhaben.

In kleineren Portionen werden Vinaigrettes auch in Kunststoffbechern oder -töpfen verkauft, die mit einem Schraubdeckel verschlossen werden können. Solche Becher eignen sich für den Verzehr unterwegs und/oder in der freien Natur.

In einigen Fällen werden Vinaigrettes auch in Beuteln angeboten. Diese Verpackungsoption wird meist in und von der Lebensmittelindustrie verwendet, um das Produkt in großen Mengen für Restaurants und/oder Catering-Dienstleistungen bereitzustellen.