Die Auszeichnung Karton des Jahres ging an Bodegas Toro Albalà für die Geschenkverpackung ihres Balsamico-Essigs. Die Verpackung , die für den 25 und 50 Jahre alten Balsamico-Essig von Toro Albalà entworfen wurde, spiegelt in mehrfacher Hinsicht seine spanischen Wurzeln wider. Die Verpackung besteht aus 4 Teilen, die sich beim Zusammensetzen selbsttätig verriegeln und beim Öffnen wie ein spanischer Fächer ineinander geschoben werden. Im Inneren der Verpackung spiegelt die Kupfer-Heißprägung die Farbe der Nelkenblüten wider, die in der Stadt Córdoba heimisch sind. (Bild: Pro Carton)

Die ICA Gruppen hat für ihre Burgerpatty-Verpackung aus Karton den Save-the-planet-Award gewonnen. Diese Lösung ersetzt die herkömmlichen schwarzen oder durchsichtigen Kunststoffverpackungen mit modifizierter Atmosphäre für Burgerschalen. Es handelt sich um eine Alternative, die auch Versiegelungsprobleme löst und maximale Produktfrische und Haltbarkeit gewährleistet - ohne Leckagen. Bei dieser Verpackung aus Frischkarton wird im Vergleich zu herkömmlichen MAP-Schalen 80 % Kunststoff eingespart. Der Papierboden kann für das Recycling leicht von der Barriereauskleidung getrennt werden. Der Karton wird aus erneuerbaren Fasern hergestellt, die zu 95 % aus nachhaltig bewirtschafteten skandinavischen Wäldern stammen. Er ist stark und hat ein geringes Flächengewicht, so dass eine maximale Leistung bei geringem Gewicht erreicht wird. (Bild: Pro Carton)

Den Innovation-Award hat Various für Karlo Spoon gewonnen, einen Löffel der vollständig aus Pappe besteht. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden Greiner Packaging als Reaktion auf das Verbot von Einweg-Plastikbesteck in der EU im Jahr 2021 entwickelt. Er besteht zur Gänze aus Karton, der vollständig mit anderen Papierabfällen recycelt werden kann. Der Löffel wird aus Frischfasern hergestellt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind, während eine Beschichtung auf Wasserbasis auf dem Karton dafür sorgt, dass der Löffel gefahrlos zum Verzehr verwendet werden kann. Der Löffel wird gefaltet geliefert, was die Gefahr einer Beschädigung der Löffelstruktur minimiert und es außerdem ermöglicht, ihn an einem Produkt zu befestigen oder in einen Deckel - beispielsweise eines Joghurts - einzusetzen. (Bild: Pro Carton)

Gernetic International hat für die Verpackung seiner Gesichtscremes den Award in der Kategorie General Packaging - Virigin Fibre gewonnen. Der "GER Coffer" wurde als elegante Verpackung für zwei hochwertige Gesichtscremes zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Marke entworfen. Das Etui besteht aus zwei Teilen - einem sechseckigen Karton, der sich öffnen lässt, um das Produkt freizulegen, und einer einfachen Banderole, die das Produkt umschließt; beides zusammen verleiht der Verpackung eine solide Struktur zur Aufbewahrung und Präsentation. Die sechseckige Verpackung lässt sich öffnen und gibt den Blick auf die Gesichtscremes frei, die dann zur einfachen Entnahme nach vorne geschoben werden. Die Verpackung besteht vollständig aus Karton, ohne jegliche Kunststoffelemente, und ist somit vollständig recycelbar und biologisch abbaubar. Die durchgängige Verwendung von Goldprägungen vermittelt ein Gefühl von Luxus und Premiumqualität. (Bild: Pro Carton)

In der Kategorie General Packaging - Recycled Fibre hat GSK den Award für seine plastikfreie Zahnpasta-Verpackung gewonnen. Die Aquafresh/Dr.BEST-Zahnbürsten-Verpackung ist plastikfrei und besteht zu rund 90% aus nachhaltig gewonnenen und recycelbaren Materialien. Die Verpackung ist aus recyceltem, FSC-zertifiziertem Karton hergestellt. Sie verfügt über ein pflanzenbasiertes und verbraucherfreundliches Fenster ohne Kunststoff, so dass der Verbraucher den Zahnbürstenkopf und den vertrauten Flex-Zonen-Hals weiterhin sehen kann. Die Materialkombination aus Karton, Folien, Farben und Lacken kann in einem industriellen Blister-Verpackungsprozess weiterverwendet werden. (Bild: Pro Carton)

Den Award in der Kategorie Food & Drink Packaging - Virgin Fibre durfte Mergulo für die Verpackung seiner pflanzenbasierten Butter mit nach Hause nehmen. Der "Mergulo Plant Based Butter Carton" ist eine faserbasierte, recycelbare Alternative zu Plastikverpackungen, die den natürlichen, nachhaltigen Ethos der Marke widerspiegeln soll. Der Karton verfügt über einen Scharnierdeckel mit Reibverschluss, der dafür sorgt, dass die Packung während der gesamten Lieferkette geschlossen und robust bleibt, während die Bio-Produkte im Inneren geschützt werden. Diese Merkmale ermöglichen auch eine optimale Regalpräsenz und sorgen für einen hohen Verbraucherkomfort vom Regal bis zum Kühlschrank. Die Verpackung ist aus polyethylenfreiem Karton hergestellt, der Feuchtigkeits- und Fettbarrieren kombiniert, die das Risiko des Auslaufens oder der Verschmutzung der Verpackung verhindern. Trotzdem sind sie recycelbar und biologisch abbaubar und können über das normale Abfall-Sammelsysteme entsorgt werden. (Bild: Pro Carton)

Auch im Bereich Food & Drink Packaging gibt es die Kategorie Recyled Fibre, in der Hofer den Award für seine Obstverpackung erhalten hat. Der Fruit Basket wurde für die Aufbewahrung und den Transport von Steinobst als Alternative zu herkömmlichen Tiefziehschalen aus Kunststoff entwickelt. Verbraucher, die Obst in dieser Verpackung kaufen, erhalten eine plastikfreie, nachhaltige Verpackungslösung, die das Produkt sowohl von oben als auch durch die integrierten Luftlöcher in jeder Seite präsentiert. Die Faltpackung aus flexiblem und umweltfreundlichem braunem Karton kann mit einem Markenzeichen versehen und leicht an verschiedene Obstgrößen und individuelle Kundenwünsche angepasst werden. Die integrierten runden Griffe verleihen der Packung das Aussehen eines kleinen Tragekorbs. (Bild: Pro Carton)

In seinem Bonduelle Bundle hat Bonduelle die Plastikummantelung mit einer aus recyceltem Karton ersetzt und erhält dafür einen Award aus der Platin-Kategorie. Das Bonduelle Bundle besteht aus ökologischem, recyceltem und wiederverwertbarem Kartonmaterial. Das minimale Packungsdesign verbraucht 30 % weniger Karton als eine klassische Wrap-Around-Packung, 20 % weniger Druckfarbe und ermöglicht es dem Verbraucher, mehr von dem Produkt zu sehen. Integrierte Zungen oben und unten halten die Dosen sicher und eine leicht zu öffnende Perforation ermöglicht einen schnelleren Zugang zum Produkt. Es gibt eine große Fläche für die Werbung für den nachhaltigen Ethos der Marke, und die Bündelverpackung kann an verschiedene Größen und die Anzahl der Dosen angepasst werden. (Bild: Pro Carton)

Cluster-Wing von Kraft Heinz ist eine kohlenstoffneutrale und recycelbare Kartonalternative zu Einweg-Plastikverpackungen für Mehrwegdosen. Das Design hat Flügel in den oberen und unteren Platten, die die Dosen an Ort und Stelle halten und keinen Leim oder Klebstoff benötigen. Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie 50 % weniger Material verbraucht als ein vollständig geschlossener Karton und 10 % weniger als ein herkömmlicher Wickelkarton. (Bild: Pro Carton)

Ein weitere Gewinner des Platin-Awards ist dieser New-Year-Makeup-Kalender von Yves Rocher. Die siebeneckige Verpackung besteht aus sieben identischen, miteinander verbundenen dreieckigen Kartons, die sieben Schminkgeschenke enthalten. Der Karton kann auf verschiedene Weise präsentiert werden und macht den Verbrauchern Spaß, da er aufgefaltet und zu einem siebenblättrigen Windrad, einem Stern und sogar einer Raupe geformt werden kann. (Bild: Pro Carton)

Diese zu 100 % aus Fasern bestehende, vollständig recycelbare Verpackung für Tomaten von The Tomato Stall bietet eine nachhaltige Verpackungsoption und verhindert eine Beschädigung der Tomaten im Inneren. Dafür wurde sie mit dem Platin-Award ausgzeichnet. Die herkömmliche Kunststoffverpackung wurde durch eine integrierte aufklappbare Kartonverpackung mit strategisch platzierten Aussparungen ersetzt. Diese Ausschnitte ermöglichen es dem Verbraucher, das Produkt im Inneren zu sehen, sind aber klein genug, um die strukturelle Integrität zu erhalten. Die Verpackung kann auch für andere Frischprodukte verwendet werden. Der verwendete Karton nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn er im Kühlschrank gelagert wird. (Bild: Pro Carton)

Den fünften und letzten Award in der Platin-Kategorie hat Tērvetes Al für seine Bier-Geschenkverpackung erhalten. Für diese 6-eckige Premium-Geschenkverpackung werden nachhaltige Materialien und lebensmittelechte, migrationsarme Druckfarben verwendet. Das Push-in-Fenster ermöglicht dem Verbraucher einen Blick auf das Produkt und hält es gleichzeitig sicher fest. Diese zweiteilige Konstruktion reduziert das Gewicht der Verpackung, da ein 6-Ecken-Profil weniger Material benötigt als ein 4-Ecken-Design. Das Push-in-Fenster dient sowohl als Trennwand als auch als Stütze. Die schwarze Verpackung ist mit Heißfolie und UV-Spotglanzlack überzogen, um dem Bier zu ähneln. (Bild: Pro Carton)

In der Gold-Kategorie konnte die Rose Gift Box von Blütenschmaus Zürich einen Award abstauben. Das florale Verpackungsdesign dieser nachhaltigen Geschenkbox passt zu den veganen, in Flaschen abgefüllten Rosenprodukten im Inneren. Die Verpackung ist mit Bildern von Rosen, Insekten und Vögeln versehen, die mit Kaltfolie hervorgehoben sind. Ein ausgeschnittenes Gartenspalier ermöglicht es dem Verbraucher, das Produkt zu sehen. Der auffällige obere Verschluss ist wie eine Rose dekoriert, hat aber die Form eines Schmetterlingsflügels. Es wird ausschließlich Karton aus nachhaltigen Quellen verwendet. (Bild: Pro Carton)

Die Curodont-Sensitive-Packung ist eine Präsentationsbox, die das gesamte Produktsortiment von Credentis an einem Ort präsentiert. Dafür gab es einen Award in der Gold-Kategorie. Die Packung funktioniert, indem Laschen am Deckel hochgezogen werden, die einen Kartoneinsatz und alle darin enthaltenen Produkte nach oben schieben. Die glänzende UV-Lackierung der Packung sorgt für eine saubere, attraktive Hülle. Die gesamte Konstruktion besteht zu 100 % aus Karton, ohne Verwendung anderer Materialien, und das Material stammt aus verantwortungsvollen Quellen. (Bild: Pro Carton)

Die Verpackung der Holz-Zahnstocher von Ebnat hat ebenfalls einen Gold-Award gewonnen. Die Schachtel besteht aus Neukarton und hat eine hochwertige braune Oberfläche, die den Inhalt der Holzprodukte widerspiegelt. Früher wurden 40 % der Verpackung - Blisterfolie und Karton - aus Kunststoff hergestellt. Dies wurde nun durch eine Euroloch-Aufhängung aus Karton ersetzt, die am Verkaufsort Platz spart, da mehr Produkte auf demselben Raum präsentiert werden können. Die Packung ist mit einem runden Papieretikett gesichert, das abgerissen wird, um einen Z-Klick-Öffnungsmechanismus zu enthüllen. (Bild: Pro Carton)

Die Verpackung des Gesichtsreinigers von Exentrique gewinnt ebenfalls Gold. Diese Schachtel muss visuell beeindrucken, um das Online-Publikum anzusprechen. Die einteilige Packung ist vollständig aus Karton gefertigt, enthält keinen Kunststoff und hat eine klebstofffreie Faltstruktur. Der Karton schützt das Reinigungsmittel und mehrere Faltlaschen sorgen für einen sicheren Verschluss. Die Außenseite der Packung ist mit einer Mischung aus Soft-Touch- und Glanzlacken beschichtet. Auf der Innenseite befinden sich Botschaften zur Nachhaltigkeit der Marke, die der Verbraucher beim Öffnen der Packung sieht. (Bild: Pro Carton)

Für die Verpackung, die es schafft eine Orchideenpflanze kopfüber zu halten gibt es einen Award aus der Gold-Kategorie. Die Größe und Form des Kartons stellt sicher, dass das Produkt von Ter Laak Paardekooper gut präsentiert wird, während der gesamten Lieferkette vollständig geschützt ist und einfach zu verpacken und zu handhaben ist. Das Innere der Geschenkverpackung besteht zu 100 % aus recycelbarem Karton, der auch als leicht zu transportierender Griff dient. Die Geschenkverpackung ist einfach und farbenfroh bedruckt und hat eine ungewöhnliche Form - Merkmale, die ihr eine hohe Sichtbarkeit verleihen. (Bild: Pro Carton)

Der sechste Gewinner eines Gold-Awards ist die Eiscreme-Verpackung von Picard. Diese besteht aus lebensmittelechtem Karton und es wurde vollständig auf Kunststoff verzichtet. Die Packungskonstruktion besteht nun aus zwei statt wie bisher aus drei Teilen, wodurch die Menge an erneuerbarem und recycelbarem Kartonmaterial reduziert wird. Der Boden ist geklebt und bildet so einen stabilen, lippenförmigen Behälter, der das Produkt schützt und ein Auslaufen der Flüssigkeit verhindert. Der geleimte Deckel passt bequem auf den Boden der Verpackung und lässt sich leicht von Hand um das Produkt herum zusammensetzen. Ein glänzender Acryllack und die traditionelle Druckfarbe machen die Verpackung zu einem echten Hingucker. (Bild: Pro Carton)