Die Q-Line mit BHS180 beseitigt den Flaschenhals im Zuschnitt, indem es jeglichen manuellen Bedienereingriff im Materiahandling eliminiert. Der automatische Materialtransport von Palette zu Palette maximiert die Produktivität im Produktionsworkflow und verhindert Stillstandzeiten.

Eine unterbrechungsfreie, individualisierte Auftragsabwicklung bedingt darüber hinaus einen lückenlosen und übersichtlichen Auftragsworkflow. Über QR-Codes erfasst das System die hinterlegten Auftragsinformationen und gewährleistet damit eine intelligente und fehlerfreie QR-Code-Produktion. Sie erlaubt, unterschiedliche Jobs gestapelt zu verarbeiten. Die Produktion startet jeweils automatisch.

Die in die Bogenzuführung integrierte UNDERCAM erfasst das Druckbild auf dem Bogen. Sie erkennt zuverlässig jeglichen Verzug im Druckbild, kompensiert diesen und gewährleistet jederzeit die perfekte Übereinstimmung von Druck- und Schneiddaten. Die Software passt die Schneidkonturen bei jedem Scan on the fly und in Echtzeit an das Druckbild an. Dadurch wird die Zykluszeit jedes Auftrags markant reduziert.