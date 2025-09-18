Zukunftsfähig verpackt

Zu den gezeigten Lösungen gehört Sleeveflexr Stretch, eine nachhaltige Sleeve-Lösung mit einem Recyclinganteilen von 35, 50 oder 75 %. Sie ist laut Hersteller eine kostengünstige Alternative zu Shrink-Sleeve-Etiketten und wird aus hochwertigen Rezyklaten hergestellt, die aus der unternehmenseigenen Recover-Deinking-Recyclinganlage stammen, wodurch ein Wertstoffkreislauf ermöglicht wird. Weiter wird Filmliter Stretch vorgestellt, eine vollständig recycelbare Paletten-Transportfolie mit einem Recyclinganteil von über 30 %, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie entsteht. Die Folie wurde für Ladestabilität und Produktschutz im Getränkebereich entwickelt und ermöglicht einen sicheren Transport und eine lange Lagerung. Der wärmefreie Anwendungsprozess senkt außerdem die CO 2 -Emissionen und unterstützt somit einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Die Barrierfresh MAP-Lösung für Fleisch, Fisch und Geflügel reduziert den Kunststoffanteil um 90 %, ohne dabei Kompromisse bei Recyclingfähigkeit oder Haltbarkeit zu machen. Die Verpackung kombiniert nachhaltig gewonnenen Karton mit einer speziellen EVOH-Barrierefolie.

So entsteht eine bedruckbare, luftdicht verschlossene, einheitliche Verpackungslösung, die Fleisch, Fisch und Geflügel zuverlässig schützt und zudem gut recycelbar ist. Ebenfalls auf der Fachpack wird Monoflexbp präsentiert, eine Komplettlösung aus einer thermoformbaren Unterfolie und einer wiederverschließbarer Deckelfolie für Fleisch- und Käseverpackungen. Aufgrund ihrer hohen Sauerstoffbarriere und dem Verzicht auf PET und PA ermöglicht sie laut Hersteller einen hohen Produktschutz. Die Lösung lässt sich mehrfach auf PP-Schalen wiederverschließen und ist so nachhaltig und benutzerfreundlich. Besucher können außerdem Monoflexfibre Pure Max entdecken, ein Monomaterialsubstrat auf Papierbasis für Cerealien, Proteinriegel und Schokoladentafeln. Obwohl es aus einer einzigen Papierschicht besteht, ermöglicht es eine ansprechende Optik, gute Barriereeigenschaften und vollständige Recyclingfähigkeit im bestehenden Papierkreislauf.