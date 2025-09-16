Zweistellige Mio.-Investition: Greinwald setzt auf "Made in Germany"

Die umfangreichen Investitionen erstrecken sich auf Gebäude und moderne Produktionsanlagen. Herzstück der Modernisierung ist eine neue, flexible Abfüll- und Verpackungslinie der Padotec GmbH, die Geschäftsführer Frank Pütter 2024 in Auftrag gab. Die Anlage erreicht eine Leistung von durchschnittlich 80 Dosen pro Minute und verarbeitet verschiedene Dosenformate mit Füllmengen zwischen 60 und 1.000 g.

Vollautomatisierung steigert Effizienz

Das neue System ist durch vollautomatische Prozesse charakterisiert: Eine kontinuierlich arbeitende horizontale und vertikale Produktzuführung, drei verschiedene Schneckendosierungen für präzise Pulverdosierung, automatischer Deckelsetzer und integrierter Metalldetektor sorgen für entsprechende Qualitätsstandards. Ergänzt wird die Linie durch vollautomatische Palettierung mittels Robotertechnik und moderne Absack-Systeme.

Ein Highlight ist der werkzeugfreie Formatwechsel, der binnen weniger Minuten durchgeführt werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht es Greinwald, Kundenaufträge deutlich schneller zu bearbeiten und im intensiven Branchenwettbewerb zu bestehen.

Fokus auf pflanzliche Convenience-Produkte

Greinwald entwickelt und fertigt seit Jahrzehnten Trockenprodukte in Pulverform für Lebensmittelhersteller, Großverbraucher und Endkonsumenten. Das Portfolio umfasst Suppen, Fonds, Brühen, Saucen und weitere Convenience-Spezialitäten mit Schwerpunkt auf überwiegend pflanzlichen Zutaten. Mit den umfangreichen Investitionen reagiert das Unternehmen auf die stark gestiegene Nachfrage.

Die räumliche Nähe zur Padotec war neben der technischen Zuverlässigkeit und Flexibilität ein entscheidender Faktor für die Partnerwahl, da ein reibungsloser Service für produzierende Unternehmen essentiell ist.