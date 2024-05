Die neuen Modelle sind in 16 Varianten erhältlich und unterstützen Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Die Roboter eignen sich laut Hersteller perfekt für Montageaufgaben mit hohen Traglasten wie Giga-Casting, Hochgeschwindigkeits-Pressenbeschickung und -Palettierung sowie für präzise Kontaktanwendungen wie maschinelles Bearbeiten und Rührreibschweißen. Zusammen mit den kürzlich vorgestellten Modellen IRB 5710-IRB 5720 und IRB 6710-IRB 6740 umfasst das Angebot nun insgesamt 46 Varianten mit Traglasten zwischen 70 kg und 620 kg.

„Unternehmen setzen zunehmend auf neue Technologien und Komponenten, um ihre Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Daher haben wir unser Angebot an modularen Großrobotern so konzipiert, dass Kunden die am besten geeigneten Roboter und Varianten für einen effizienten Betrieb auswählen können“, sagt Marc Segura, Leiter der Robotics-Division bei ABB. „Wir verfügen über das umfassendste Portfolio an Mechatronik-Plattformen: Industrierobotern, Cobots und AMR auf dem Markt. Die neuen Roboter erweitern dieses Angebot und helfen unseren Kunden dabei, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig nachhaltig zu sein.“

Die ABB Omni-Core-Steuerung sorgt für eine erstklassige Bewegungssteuerung der Roboter mit einer Bahngenauigkeit von 0,6 mm. Das gilt auch, wenn mehrere Roboter mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.600 mm/s Lasten von bis zu 620 kg bewegen. Kunden profitieren laut ABB zudem von einer Reduzierung der Zykluszeiten um bis zu 25 % bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Produktivität und Qualität. Das energieeffiziente Design des IRB 7710 in Kombination mit der regenerativen Technologie der Omni-Core-Steuerung senkt den Energiebedarf um bis zu 30 %, während das integrierte Power-Pack eine Energierückspeisung ins Netz ermöglicht.