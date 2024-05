Die Marchesini Group hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ertrag von 591 Millionen abgeschlossen, dies bedeutet ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2022. Im Jahre 2024 plant die Gruppe eine Konsolidierung ihrer strategischen Assets mit einer Fortsetzung des Trends des gerade abgeschlossenen Jahres und im Streben nach weiteren Wachstum. "Um diese Ziele zu erreichen und uns bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten, werden wir weiterhin im Bereich Robotik, in Beobachtungssysteme und Künstliche Intelligenz investieren - führt dazu Pietro Cassani, der Geschäftsführer der Marchesini Group, weiter aus. Die Zukunft gemeinsam zu gestalten bedeutet jedoch auch, auf die jungen Leute und die Ausbildung zu setzen und dabei weiter zu reisen und weiterhin Ideen und Innovationen zu exportieren. In den letzten Monaten haben wir neue Niederlassungen in Südamerika, Asien und Nordafrika eröffnet, die uns eine noch gewichtigere Präsenz in über 116 Länder weltweit garantieren. Die Produktion 100 Prozent made in Italy bleibt vollständig in Italien; hier stärken wir die Produktion durch Erweiterungsarbeiten in einigen unserer Werke in der Toskana, in der Lombardei und in der Emilia-Romagna".