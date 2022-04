Das ECO.BANDING® besteht aus 98 % Papier und dem ECO.SEAL. ECO.BANDING®, kann also bedenkenlos im Papierrecycling entsorgt werden. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit der niederländischen Spezialdruckerei Max. Aarts entwickelt.

Bandall wird dieses Konzept ausführlich auf der Anuga FoodTec, der IFFA und der Empack Dortmund vorstellen. Neben ECO.BANDING® präsentiert Bandall auch verschiedene andere nachhaltige Banderolieranwendungen und Verpackungslösungen. Denken Sie an Lösungen für Stapeln, Bündeln, Etikettieren und Branding. Dies sind Techniken, die zu einer Reduzierung von Verpackungsmaterial um 80 Prozent oder mehr führen. Da wir mit den verfügbaren Rohstoffen sparsam umgehen müssen, ist es am besten, so wenig wie möglich davon zu verwenden. Bei allen Lösungen von Bandall wird dies berücksichtigt.

Die neueste Banderolierungstechnologie

Außerdem wird die Bandall Multi-Width-Option vorgestellt, mit der mehrere Bandbreiten auf einer Maschine verarbeitet werden können, was eine noch größere Flexibilität ermöglicht. Wir stellen darüber hinaus verschiedene vollautomatische Banderolierlösungen vor. Auch unregelmäßige Formen von z. B. Skinpacks sind für die Bandall Banderoliermaschinen kein Problem. Die Maschinen können Unterschiede in den Konturen der Produkte hervorragend kompensieren. Dazu kommt, dass eine intelligent bedruckte Banderole Ihr Produkt in den Regalen hervorhebt.