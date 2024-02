10 Gründe für Recyclingkarton

Lange Zeit wurde angenommen, dass eine Papierfaser maximal sieben Mal wiederverwendet werden könne. Danach, so die gängige Meinung, würden die Qualitätseinbußen und Festigkeitsverluste aufgrund der immer mehr verkürzten Faser so groß, dass diese aus dem Kreislauf entfernt werden müsse. Aktuelle Forschungsergebnisse der TU Darmstadt und der TU Graz zeigen jedoch, dass sich Zellstofffasern unter Laborbedingungen mindestens 25-mal recyceln lassen, ohne dass signifikante Einbußen in Bezug auf Materialintegrität und Faserlänge auftreten. Das heißt: Das Potenzial von Zellstoff wurde lange Zeit unterschätzt. Die eigentlichen Herausforderungen liegen gar nicht so sehr an der Wiederverwendbarkeit der Fasern als vielmehr im Aufbereitungsprozess des Materials sowie bei der Sammlungs- und Recyclingquote. Denn hier kommt es zu erheblichen Mengenverlusten – etwa durch Verbundmaterialien, durch die das Altpapier nicht wieder in den Kreislauf gelangt, oder durch Papier, das im Restmüll entsorgt wird. Maßnahmen zur Steigerung der Recyclingquote müssen genau hier ansetzen.