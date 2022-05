Geeignet für Pharma, Medizin, Bio-Tech, Chemie- und Lebensmittel

Bei Düpolex kommen die verpackten Wirkstoffe oder Lebensmittel ausschließlich mit zertifiziertem, nicht migrierendem, reinem Trägermaterial in Kontakt. Zudem wird die Explosionsgefahr in Ex-Schutz-Zonen deutlich verringert. Gerade in Abfüllstationen von Pulvern, in denen mit einer trockenen Prozessluft (30 % Luftfeuchte) gearbeitet werden muss, bleibt die benötigte Ableitfunktion erhalten. Die Beutel und Säcke sind hochreine Primärpackmittel in Pharmagrade, die offiziell geprüft, zugelassen und in der Praxis bewährt sind. Wichtig für die Branche: Auf der direkten Kontaktfläche zum verpackten Medium sind sie keim- und partikelarm. Die durchsichtige Monofolie entspricht den gesetzlichen Vorgaben und Normen im Kontext von Lebensmittel-, Pharma-, Biotech- sowie chemischem Containment. Je nach bis dato eingesetztem Alternativprodukt können Anwender Kosten- und Haltbarkeitsvorteile erzielen.

Einsatz auch in der Automobil- und Elektroindustrie

Der Einsatz von Düpolex kann die Ausschussquote in der Automobil- und Elektroindustrie und somit die Reklamationskosten bei elektronischen Bauteilen reduzieren. Das verpackte Produkt ist immer sichtbar und damit kontrollierbar, wodurch die Verwechslungsgefahr verringert wird. Darüber hinaus verschmieren die mit der neuen Monofolie verpackten Teile diese nicht beim Pack- oder Entpackvorgang. Das Packmittel ist länger lagerfähig als Folien mit Additiven oder anderen Zusätzen. Dies erhöht Disponibilität und Liefersicherheit.

Umfangreiche Zertifizierungen – inklusive Klimaneutralität

Anhand der GMP-Zertifikate wird die Einhaltung der in der Arzneimittelbranche geforderten Good Manufacturing Practice bescheinigt. Die Folie entspricht der europäischen Pharmakopöe (Pharm.Eur), der US Pharmakopöe (USP) und ist DMF-kompatibel. Das Produkt erfüllt damit ebenso die strengen Auflagen der U. S. Food and Drug Administration (FDA). Ebenfalls ist Düpolex Dekra-geprüft. Aktuell durchläuft Die Monofolie eine weitere Prüfung zur Einhaltung der EN IEC 61340-4-4:2018. Das Packmittel ist ebenfalls in einer antistatischen Variante (grüner Gitterdruck) erhältlich. Seit 2019 sind alle Produkte von Rhein-Plast zudem klimaneutral zertifiziert. Der Kunde kann sich dies kostenfrei schriftlich bestätigen lassen und damit selbst sein Umweltengagement nachweisen.