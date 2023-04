(Bild: Adobe Stock)

Es ist keine Science-Fiction mehr, einige Einzelhändler nutzen bereits die Lieferung per Drohne. Den Unternehmen wurden Patente erteilt, um ihnen den Zugang zum Flugraum zu öffnen, aber das bedeutet nicht, dass die Verwendung dieser Liefertechnologien nun ein Muss ist. Heute, morgen und noch für eine ganze Weile werden LKWs eingesetzt, um E-Commerce-Pakete zu den Häusern der Verbraucher zu transportieren.

Ein wichtiger Grund, warum Drohnen in Betracht gezogen werden, ist der Platzmangel in den Anhängern, um mit der steigenden Nachfrage zurechtzukommen. Die Lkws werden jedoch nicht größer, da größere Lkws mehr Vorschriften unterliegen, mehr Benzin und mehr Fahrer benötigen. Personal-, Fracht- und Lagerkosten steigen kontinuierlich an.

Diese Herausforderung hat die Spediteure dazu gezwungen, mehr Platz auf jedem Lkw zu schaffen oder die Zustellgebühren für jede Sendung zu erhöhen. Die meisten Spediteure haben sich für Letzteres entschieden und berechnen nun den Platz und nicht das Gewicht. Das Maßgewicht ist eine Preisberechnungsmethode für eine Sendung, die auf dem Volumen und nicht auf dem tatsächlichen Gewicht des Pakets basiert.