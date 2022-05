Keine Schwermetalle oder flüchtige organische Verbindungen

So sind alle Arplank-Produkte frei von FCKW, HFCKW oder anderen ozonschädigenden Verbindungen. Sie enthalten keinerlei Schwermetalle: weder Blei (Pb) oder Bleiverbindungen, noch Quecksilber (Hg) oder Quecksilberverbindungen, Chromium VI (Cr-VI) oder Chromverbindungen und auch keine Halogenverbindungen oder bromierte (Br) Verbindungen.



Bei der Herstellung von Arplank-Produkten werden zudem keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) verwendet. JSP Arplank ist das einzige EPE-Produkt der Branche, das ohne VOC-Treibmittel hergestellt wird. Arpak EPE ist gemäß dem Recyclingstandard der SPI (Society of the Plastics Industry) als Recycling-Code/Kunststoff der Kategorie 4 gekennzeichnet. Arpak-Produkte aus expandiertem Polyethylen (EPE) sind in Rohdichten von 20, 30 oder 45 g/l erhältlich.

Einsatz in vielen Industriebranchen

So ist Arplank beispielsweise für den Transportschutz von Produkten mit sehr empfindlichen Oberflächen geeignet. Das isotrope Material absorbiert einwirkende Energie und reduziert das Raumgewicht um bis zu 40 % bei gleichen Polstereigenschaften. Das Material kann als Geräte- oder Transportverpackung fungieren. Es lassen sich damit konstruktive Verpackungen wie Ladungsträger, Schaumstoffeinlagen oder Gefache herstellen.



Industrielle Einsatzbereiche sind die Medizintechnik, die Elektronik und Elektrotechnik, die Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe, Luft- und Raumfahrt, Mess-, Prüf- und Regeltechnik, Lasertechnik, Sensortechnik, die Optische Industrie, der Automotivebereich aber auch die Kosmetikindustrie. Auch spezielle Einlagen für Koffer und Behälter stehen auf der Wunschliste der Kunden.



Geeignet ist das Refoam-Sortiment damit generell für fast alle Branchen, in denen besonders hohe Ansprüche an Transportschutz, Qualitäts- und Sicherheitsstandards gestellt werden. Das prädestiniert die Materialien für bruchempfindliche optische, elektronische und medizinische Teile, aber auch für oberflächenempfindliche Produkte wie Interieur- und Exterieur- sowie Gehäuseteile in der Automobilindustrie.



Refoam-Material kommt beispielsweise auch bei Offshore-Anlagen zum Einsatz. Dort dient es während der Bohrarbeiten zur Geräuschreduzierung, um den Geräuschpegel für Fische und die Tierwelt zu minimieren. Hier wurden früher vernetzte Schäume eingesetzt, die anschließend weggeworfen oder thermisch verarbeitet wurden. Refoam lässt sich danach zurückgeben und wieder in den Wertstoffkreislauf einführen.