Mit POP rPET können wir unseren Kunden jetzt eine qualitativ hochwertige Folie anbieten, die zudem transparenter ist als anderes rPET.

"Durch sorgfältige Sortierung und Handhabung des Rohmaterials hat POP rPET das Potenzial, eine Qualität und Optik zu erreichen, die herkömmlichem PET nahekommt. Die Produktspezifikationen der Folie, die wir aus POP rPET herstellen, sind vergleichbar mit denen unserer Scanfoil PET-Folie", sagt Oscar Hugoson, CEO von Scanfill.

POP ist ein hochwertiger, zertifizierter Recyclingkunststoff, der die aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. Es trägt nicht nur zu einer geringeren CO2-Bilanz bei, sondern auch zu einer geringeren Umweltverschmutzung in den Küstengebieten, in denen das Rohmaterial gesammelt wird, da verhindert wird, dass der Kunststoff ins Meer gelangt, wo er sich negativ auf das Meeresleben auswirken könnte. Bei POPs können wir unseren Kunden auch ganz konkret mitteilen, woher der Kunststoff stammt.

"Bereits in der Vergangenheit konnten unsere Kunden ein Zertifikat erhalten, das den Kohlenstoff-Fußabdruck all unserer Materialien ausweist. Bei POPs können wir das Rohmaterial auch zu einem bestimmten Küstengebiet zurückverfolgen, so dass Sie wissen, ob Ihr Kunststoff aus dem Mittelmeer, aus Mittelamerika, von den Galapagosinseln oder von woanders stammt", sagt Oscar Hugoson.