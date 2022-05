Wie die Verpackungen wachsen

Wie genau es zu einer gewachsenen Verpackung kommt, sieht man am besten an einem ganz konkreten Beispiel. Um ein Tischreinigungsgerät für Becher und Gläser während des Transports zum Anwender zu schützen, werden zunächst die Anforderungen abgesteckt. Dabei werden Gewicht, Größe und wirkende Kräfte betrachtet. Darauf aufbauend erstellen die Verpackungsexperten von Grown.bio sinnvolle Designvorschläge. Anschließend können mittels 3D-Druck erste Musterformen erstellt werden, in denen dann Muster heranwachsen. Anhand dieser werden erste Tests unternommen, um mögliche Verbesserungen auszumachen. Steht das finale Design, wird ein Werkzeug hergestellt, womit die Formen, in denen das Produkt entsteht, erstellt werden.



Die Hanfschäben werden zwischenzeitlich mit in Nährlösung gelöstem Myzel beimpft. Dieses Substrat, genannt Myco Composite, wird dann in die Formen gebracht und in kontrollierter Umgebung macht der Pilz seine Arbeit. Dazu benötigt er lediglich ein konstantes Klima und den Sauerstoff aus der Luft. Nach vier bis fünf Tagen hat das Myzel die Hanfreste gebunden. Daraufhin werden die Verpackungen entformt und getrocknet. Das deaktiviert den Pilz, wodurch sein weiteres Wachstum unterbunden wird. Die entstandene Verpackung nennt sich dann Mushroom Packaging.



Weil Hanf während des Wachstums viel Kohlenstoff bindet – bis zu viermal mehr als Holz – startet die Emissionsberechnung mit einem enormen Bonus. Und da das Myzel seine Aufgabe nahezu allein bewältigt, entstehen auch während der Fertigungsphase wenig Emissionen. Das ermöglicht eine unter CO2-Gesichtspunkten bestmögliche Verpackung.



Zurzeit wachsen die Verpackungen in Heerewaarden in den Niederlanden. Gemeinsam wollen Grown.bio und Fixum die Produktion auch in Deutschland starten. „Damit wollen wir nicht nur unsere Kapazitäten ausweiten, sondern dem Aspekt der Regionalität folgen,“ gibt Berbee an. Denn neben Hanfresten lassen sich auch viele andere Agrarabfälle sinnvoll weiternutzen.