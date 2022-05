Stretchfoliendicke optimieren

Damit die stabilisierende Eigenschaft einer Stretchfolie vollumfänglich ausgeschöpft werden kann, sollte diese zur Ladeeinheit passen. Eine effektive Methode, um die richtige Folie und Folienmenge für den vorgesehenen Bedarf zu finden, ist der Stretchfolientest. Dabei werden Probewicklungen mit verschiedenen Folien auf der vom Kunden verwendeten Maschine vorgenommen und anschließend die Ergebnisse hinsichtlich Materialmenge verglichen und ausgewertet. Das Testverfahren dauert zwei bis vier Stunden und eignet sich ausschließlich für Maschinenstretchfolie. Ähnliche Durchgänge mit Handstretchfolie lassen sich kaum vergleichen, da die manuelle Verarbeitung zu schwankenden Ergebnissen je nach Mensch und Tageszeit führt. Einer der Vorteile maschineller Stretchung ist eben das immer gleiche Ergebnis und die Sicherstellung gleichbleibender Qualität.



Nach wie vor werden in hoher Zahl Maschinenstretchfolien in Standardstärken zwischen 17 und 23 μm zur Ladungssicherung eingesetzt. Um Alternativen zu prüfen, analysieren Mitarbeiter von Raja gemeinsam mit Kunden die Verpackungsoptionen. Häufig sind durch stärkenreduzierte Folien mit 8 μm Materialeinsparungen von mehr als 30 % möglich, ohne Kompromisse für die Ladungssicherung einzugehen. Zudem bringen dünnere Folien mehr Laufmeter auf die Rolle, der Lagerplatzbedarf sinkt und die Zahl der Rollenwechsel während der Verarbeitung ebenfalls. Die richtige Wahl der Folie hat einen positiven Effekt auf die Umwelt, da weniger Folie gleichbedeutend mit weniger CO 2 -Belastung ist. Laut Aussage verschiedener Folienproduzenten wird bei der Herstellung von 1 kg Stretchfolie circa 2,8 kg CO 2 ausgestoßen.

Das Material – die Qual der Wahl

Bei Maschinen-Stretchfolien haben sich Folien aus Recyclingmaterial bisher am Markt noch nicht durchgesetzt, da sie eben besonders großen Belastungen standhalten müssen. Daher ist hier die Zuführung zum Recyclingprozess besonders wichtig, um den Kunststoff im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder zu Neuem zu verarbeiten.

Im Hand-Stretchfoliensektor gibt es eine Auswahl umweltfreundlicher Alternativen. Allen voran Folien mit hohem Recyclinganteil, wie der 80 % recycelten Hand-Stretchfolie von Raja. Auch Folien auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie Mais- und Kartoffelstärke gibt es.

Vorteile der Automatisierung

In jedem Betrieb geht es um Prozessoptimierung. Es gilt, Arbeitsschritte einfacher und schneller zu gestalten, um Zeit, Personal- und Materialeinsatz als auch die Fehlerquote zu reduzieren, während zeitgleich eine höhere Anzahl von Aufträgen bearbeitet werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass unter Einsatz eines automatisierten Palettenwicklers bis zu 1,5 min pro Ladeeinheit gespart werden können. Ab 20 Paletten pro Tag amortisiert sich dessen Verwendung. Ob Palettenwickler mit Drehteller oder Dreharm, hängt jeweils vom konkreten Fall ab.



Ein starkes Argument für Automatisierung sind hohe Durchsatzzahlen. Ab einer bestimmten Leistung sind viele Abwicklungen ohne technische Unterstützung nicht mehr zu betreiben. Überall dort, wo sich gleiche Abläufe in hohem Takt wiederholen oder in mehreren Schichten gearbeitet wird, lohnt es sich, eine Automatisierung zu prüfen. Besonders im Bereich der Ladungssicherung kann oftmals von händischer auf automatisierte Ladungssicherung umgestellt werden. Durch moderne Abrollmechanismen ermöglichen Palettenstretcher Einsparungen von Verpackungsmaterial. Halbautomatische Maschinen wie das Einsteigermodell Ecoplat Plus von Raja lohnen sich bereits ab zehn Paletten pro Tag.