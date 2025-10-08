Automatisierung als Wachstumstreiber

Die Getränkeindustrie steht vor großen Herausforderungen: Steigende Nachfrage, zunehmende Sortimentsvielfalt, hohe Erwartungen an flexible Lieferfähigkeit und ein starker Kostendruck zwingen Hersteller, ihre Produktions- und Logistikprozesse weiter zu optimieren. Vor allem mittelständische Unternehmen geraten dabei in die Rolle, mit begrenzten Flächen hocheffiziente Logistiksysteme umzusetzen.

Ein Musterbeispiel liefert aktuell die Peterstaler Mineralquellen GmbH. Gemeinsam mit SSI Schäfer investiert das Traditionsunternehmen aus dem Schwarzwald in ein vollautomatisiertes Kanallager am Standort Bad Rippoldsau – ein Projekt, das nicht nur Produktions- und Lagerkapazitäten erweitert, sondern auch als Blaupause für die künftige Rolle von Automatisierung in der Getränkeindustrie gilt.