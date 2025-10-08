Automatisierung als Wachstumstreiber

Die Getränkeindustrie steht vor großen Herausforderungen: Steigende Nachfrage, zunehmende Sortimentsvielfalt, hohe Erwartungen an flexible Lieferfähigkeit und ein starker Kostendruck zwingen Hersteller, ihre Produktions- und Logistikprozesse weiter zu optimieren. Vor allem mittelständische Unternehmen geraten dabei in die Rolle, mit begrenzten Flächen hocheffiziente Logistiksysteme umzusetzen.
Ein Musterbeispiel liefert aktuell die Peterstaler Mineralquellen GmbH. Gemeinsam mit SSI Schäfer investiert das Traditionsunternehmen aus dem Schwarzwald in ein vollautomatisiertes Kanallager am Standort Bad Rippoldsau – ein Projekt, das nicht nur Produktions- und Lagerkapazitäten erweitert, sondern auch als Blaupause für die künftige Rolle von Automatisierung in der Getränkeindustrie gilt.
Wachstum erfordert neue Logistikstrategien
Die Peterstaler Mineralquellen haben im Geschäftsjahr 2024 mit über 200 Mio. verkauften Flaschen ihren bislang größten Absatz erzielt. Treiber ist vor allem die Marke Black Forest, die sich innerhalb kurzer Zeit als eines der beliebtesten stillen Mineralwässer Deutschlands etabliert hat und mittlerweile Rang drei im bundesweiten Markt belegt.
Dieses Wachstum stellt jedoch hohe Anforderungen an Produktion und Distribution. Um die Lieferfähigkeit langfristig sicherzustellen, reaktiviert Peterstaler seinen traditionsreichen Standort in Bad Rippoldsau. Seit Anfang 2025 wird dort in eine neue Abfüllanlage mit einer Kapazität von 35.000 PET-Flaschen pro Stunde investiert. Damit einher geht der Aufbau einer leistungsfähigen, automatisierten Lager- und Versandlösung.
Non-Food & Chemie
Volle Nutzung begrenzter Flächen
dene Flächen maximal aus. Aufgrund baulicher Vorgaben ist die Gebäudehöhe auf neun Meter limitiert – eine Herausforderung, die durch den Einsatz des kompakten Kanallagersystems gelöst wird. Auf nur 1.400 m² Lagerfläche entstehen mehr als 2.200 Palettenstellplätze, verteilt auf zwei Lagerblöcke, die durch eine zentrale Förderstrecke miteinander verbunden sind.
Über diese Förderstrecke gelangen Paletten aus der Produktion automatisch in das Lagersystem. Damit wird der Materialfluss von der Abfüllung bis zur Versandvorbereitung vollständig lückenlos gestaltet – ohne manuellen Eingriff.
Dynamik durch Shuttle- und Orbiter-Technologie
Herzstück der Anlage ist das Shuttle-System SSI Lift & Run, das speziell für geringe Bauhöhen ausgelegt ist und gleichzeitig hohe Durchsatzleistungen ermöglicht. Für die Bewegung innerhalb der Lagerkanäle sorgt das autonome Lastaufnahmemittel SSI Orbiter LHD (Load Handling Device). Die Prozesse rund um das Verladen der Paletten auf Lkw sind ebenfalls automatisiert. So entsteht ein hochdynamischer Materialfluss, der vom Wareneingang bis zur Auslieferung an den Handel durchgängig digital gesteuert wird.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in der IT-Integration. Das Wamas-Materialflusssystem (MFS) von SSI Schäfer ist direkt mit den bestehenden IT-Systemen von Peterstaler, einschließlich ERP- und Warehouse-Management-System, verbunden. Über das Wamas Control Center werden alle intralogistischen Abläufe visualisiert, überwacht und mit Kennzahlen hinterlegt. Dies schafft Transparenz in Echtzeit, optimiert den Ressourceneinsatz und ermöglicht es, flexibel auf Nachfrageschwankungen zu reagieren – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil angesichts saisonaler Spitzen im Mineralwassermarkt.
Komplettlösung mit Zukunftssicherheit
Die Implementierung des Gesamtsystems startet im Sommer 2025, die Inbetriebnahme ist bereits für Ende des Jahres vorgesehen. Möglich wird dieser enge Zeitplan durch das modulare Produkt- und Serviceportfolio von SSI Schäfer, das eine reibungslose Umsetzung aus einer Hand erlaubt. „Mit SSI Schäfer haben wir einen Partner gefunden, der unsere Anforderungen an Effizienz, Flexibilität und Zukunftssicherheit verstanden und in eine maßgeschneiderte Lösung umgesetzt hat. Die vollautomatisierte Intralogistik ermöglicht es uns, die hohe Nachfrage unserer Kunden in Zukunft besser bedienen zu können“, betont Klaus Bähr, Geschäftsführer der Peterstaler Mineralquellen.
Unternehmen
SSI SCHÄFER Fritz Schäfer GmbH
Fritz-Schäfer-Straße 20
57290 Neunkirchen/Siegerland
Germany