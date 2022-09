Der 4,5 Falten hohe Balgsauggreifer FSGC kann sich gut an unterschiedliche Werkstückkonturen anpassen. Interessierte können auf der Fachpack außerdem einen weiteren neu entwickelten Sauggreifer an einem Roboter in Aktion sehen. Die Kombination aus weicher Dichtlippe und stabilem Balg lässt den Greifer PSPF auch dünne, mit Flüssigkeit gefüllte Beutel sicher greifen. Die großen Schaftdurchmesser lassen einen hohen Volumenstrom zu und erhöhen somit die Haltekräfte. Das ist vor allem bei besonders dynamischen Abläufen wichtig. Direkt neben der fixen Roboterzelle demonstriert der Leichtbau-Lagengreifer ZLW, wie er bis zu 20 kg schwere Lagen von Dosen, Gläsern oder Kartonagen auf einmal hebt. Er wiegt je nach Konfiguration zwischen 4 und 14 kg und eignet sich daher für die Integration an Leichtbaurobotern. Da kleinere Roboter weniger Leistung benötigen, ist der ZLW eine Lösung für die nachhaltige Automatisierung. Spannend wird es zudem, wenn ein Roboter komplexe Abläufe wie den Griff in die Kiste beherrscht. Eine wichtige Aufgabe übernimmt dabei das Zusammenspiel aus Kameratechnik, Software und Bin-Picking-Greifer. Wie das funktioniert, wird mit einer Cobot-Anwendung demonstriert.

Fachpack 2022:

Halle 4, Stand 260