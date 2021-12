Die Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG gehört zu den größten Chemiedistributoren in Europa. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Industrie- und Spezialchemikalien für zahlreiche Branchen und Anwendungen und hat sich zudem auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Reinigungsmitteln für den industriellen und gewerblichen Einsatz spezialisiert. Am Hauptstandort in Bielefeld sollte das in Kartons verpackte Scheibenfrostschutzmittel automatisch palettiert werden. Stockmeier entschied sich für die MRZ Version 2.1 mit einem Palettierplatz und Palettenfördertechnik innerhalb der Zelle plus optionalem Zwischen- und Palettenmagazin. Sie erreicht eine Leistung von 175 bis 500 Kartons pro Stunde.

Kontinuierliche Palettenzufuhr

Der zu palettierende Artikel wird vom Anlagenbediener am HMI PC ausgewählt. Jedem Artikel ist ein spezifisches Packschema zugeordnet, in dem die Packreihenfolge hinterlegt ist. Zunächst spendet das Palettenmagazin, welches sich oberhalb eines Palettenübersetzers befindet, eine Leerpalette (Europalette). Zum Befüllen werden die Paletten per Stapler auf einem Zuführförderband abgelegt und von diesem in das Magazin transportiert. Die angeforderte Palette wird von oben auf den Palettenübersetzer abgelassen und steht dann separat unter dem Magazin. Sie fährt nun über den Kettenförderer auf den Leerpalettenplatz und wird auf der linken Seite ausgerichtet. Bei Bedarf transportiert die Fördertechnik die Palette auf den Palettierplatz, wo sie von einem Stopper angehalten und in Laufrichtung ausgerichtet wird. Der Leerpalettenplatz wird direkt wieder belegt, sodass ein reibungsloser Palettiervorgang gewährleistet wird. Während die zu palettierende Leerpalette einläuft, holt der Roboter – sofern im Packschema hinterlegt − eine Boden-/Zwischenlage. Diese Lagen bestehen aus eigensteifer Pappe und werden in einem Zwischenlagenmagazin bevorratet, das händisch befüllt wird. Der Robotergreifer fährt auf eine Position über dem Zwischenlagenmagazin und dann langsam auf das Magazin hinunter. Sensoren erkennen, wenn der Greifer die oberste Pappe erreicht hat. Diese Position speichert der Roboter, damit er beim Holen der nächsten Zwischenlage direkt ins Ziel fahren kann. Die Suchhöhe wird zurückgesetzt, wenn die Tür geöffnet wird, da dann die Möglichkeit besteht, dass das Magazin nachgefüllt wurde. Die Kartons laufen nun über eine Leichtfördertechnik mit einem 800 mm Tunnel als Eingriffsschutz in die Zelle ein und werden vom Roboter – eingesetzt wurde ein Kawasaki CP 180 L mit vier Achsen – auf Europlatten palettiert. Der Roboter wurde von de Man auf ein Podest gestellt, um die maximale Höhe der gepackten Palette von 1.650 mm problemlos zu erreichen.