Effiziente Logistikplattform für frische Lebensmittel

Migros versorgt ausgehend vom Verteilzentrum Schönbühl rund 150 Filialen in der Zentralschweiz. (Bild: Knapp/Niederwieser)

Mithilfe der platzsparenden Lösung von Knapp werden Standardgebinde von Migros automatisch depalettiert, entstapelt, eingelagert, sequenziert und anschließend wieder gestapelt und palettiert. Für eine effiziente Bearbeitung der gemischten angelieferten Paletten sorgt eine innovative Bildverarbeitungstechnologie der Vision-Serie von Knapp. Bereits vor der Depalettierung analysiert die Vision-Technologie die gesamte Palette auf Kistenebene und übermittelt die Informationen an die Software.

Dadurch kennt diese das genaue Packbild. So kann sie eine effiziente wie artikelschonende Depalettierung und Entstapelung sicherstellen. Nach der Einlagerung in das zentrale Evo Shuttle mit 168 Shuttles und 37.400 Stellplätzen oder ein Hochregallager mit 2.000 Stellplätzen, erfolgt mit insgesamt 14 Fastboxen eine schnelle und exakte Sequenzierung der Aufträge. Diese gelangen damit bereits in der richtigen Reihenfolge zu den nachgelagerten Stapel- und Palettiermaschinen, die schließlich vollautomatisch filialgerechte Paletten bilden.

„Mit der neuen Plattform können wir unserem Versorgungsauftrag auch in Zukunft nachkommen und sicherstellen, dass unsere Kundschaft täglich frische Produkte in bester Qualität vorfindet. Dank dem Einsatz modernster Technik sind wir in der Lage, unsere Waren systematisch und durchgängig nachzuverfolgen - vom Lieferanten bis zum Kunden. Das ist ein großer Schritt nach vorne“, sagt Bernard Gruhl, Leiter Operations Migros Aare.