Effiziente Logistikplattform für frische Lebensmittel

Ausgehend vom Distributionszentrum in Schönbühl versorgt die Genossenschaft Migros Aare täglich mehr als 150 Filialen mit frischen Lebensmitteln, darunter Fleisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse sowie Backwaren und Convenience-Produkte. Im Fokus stehen dabei eine wirtschaftliche, zuverlässige Auftragserfüllung und eine hohe Versorgungsqualität für die Filialen. Diese unterscheiden sich in Größe und Aufbau. Daher ist eine bedarfsgerechte Lieferung unerlässlich. Um die Prozesse in Schönbühl möglichst effizient und wirtschaftlich zu gestalten, entschied sich Migros Aare für eine vollautomatisierte FAST-Lösung mit SAP EWM von Knapp.
Über Migros Aare
Die Migros Aare ist eine von zehn Genossenschaften des Migros-Genossenschafts-Bunds. Sie erstreckt sich über die Kantone Aargau, Bern sowie Solothurn und zählt über 500.000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Mit ihrem Leistungsauftrag übernimmt die Migros Aare eine zentrale Rolle in der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Dabei ist das Ziel, in der gesamten Lieferkette und den eigenen Betrieben Verantwortung für Mensch und Natur zu übernehmen.
Bearbeitung von gemischten Standardgebinden
Mithilfe der platzsparenden Lösung von Knapp werden Standardgebinde von Migros automatisch depalettiert, entstapelt, eingelagert, sequenziert und anschließend wieder gestapelt und palettiert. Für eine effiziente Bearbeitung der gemischten angelieferten Paletten sorgt eine innovative Bildverarbeitungstechnologie der Vision-Serie von Knapp. Bereits vor der Depalettierung analysiert die Vision-Technologie die gesamte Palette auf Kistenebene und übermittelt die Informationen an die Software.
Dadurch kennt diese das genaue Packbild. So kann sie eine effiziente wie artikelschonende Depalettierung und Entstapelung sicherstellen. Nach der Einlagerung in das zentrale Evo Shuttle mit 168 Shuttles und 37.400 Stellplätzen oder ein Hochregallager mit 2.000 Stellplätzen, erfolgt mit insgesamt 14 Fastboxen eine schnelle und exakte Sequenzierung der Aufträge. Diese gelangen damit bereits in der richtigen Reihenfolge zu den nachgelagerten Stapel- und Palettiermaschinen, die schließlich vollautomatisch filialgerechte Paletten bilden.
„Mit der neuen Plattform können wir unserem Versorgungsauftrag auch in Zukunft nachkommen und sicherstellen, dass unsere Kundschaft täglich frische Produkte in bester Qualität vorfindet. Dank dem Einsatz modernster Technik sind wir in der Lage, unsere Waren systematisch und durchgängig nachzuverfolgen - vom Lieferanten bis zum Kunden. Das ist ein großer Schritt nach vorne“, sagt Bernard Gruhl, Leiter Operations Migros Aare.
Über Knapp
Knapp Systemintegration ist Spezialist für Lösungen im Bereich Lebensmittel- und Leergutlogistik und setzt die speziellen Anforderungen der Lebensmittelbranche um. Das Lösungsportfolio umfasst Automatisierungskonzepte für den stationären und den Online-Lebensmittelhandel. Viele Kunden vertrauen auf maßgeschneiderte Systemlösungen, darunter Spar, Rewe, Shufersal, Kroger und Woolworths.
Migros setzt auf SAP-EWM-Expertise
Mit SAP EWM einschließlich Materialflusssteuerung von Knapp setzt Migros Aare in Schönbühl für sämtliche Kernprozesse auf eine ganzheitliche Softwarelösung. Als Warehouse Management System (WMS) und Warehouse Control System (WCS) verbindet es alle Lagerbereiche und steuert die Automatisierungstechnologien. So zieht die Lösung auch im Bereich der Gebinde im Hintergrund die Fäden: Die Informationen der Vision-Technologie verarbeitet SAP EWM für die Einlagerung und nutzt diese, dank eigens entwickelten Palettenbildrechner, für eine effiziente Auftragszusammenstellung sowie eine fach- wie filialgerechte Lieferung.
Verschiedene dynamische Regeln optimieren dabei die Beladung hinsichtlich geltender Lebensmittelgesetze, Einräumprozessen und Transporteffizienz. Eine inte-grierte 3D-Visualisierung ermöglicht zudem die laufende Kontrolle und Nachverfolgung der Palettenbildung, während ein Leitstands-Dashboard den Fortschritt der Palettierung sowie den Einlagerungsstatus im Evo Shuttle übersichtlich darstellt.
Die Partnerschaft zwischen Migros und Knapp besteht seit rund 14 Jahren. An insgesamt neun Standorten hat das größte Detailhandelsunternehmen der Schweiz automatisierte Knapp-Lösungen im Einsatz. Beispielsweise profitieren die Migros Genossenschaften und ihre Kunden von FAST-Lösungen für die besonders effiziente Filialbelieferung, sowie von E-Commerce-Fulfillment-Lösungen, die den Online-Lebensmitteleinkauf optimieren. Bernhard Rottenbücher, Executive Vice President von Knapp: „Wir begleiten die Migros seit mehr als 14 Jahren bei ihren Geschäftsentwicklungen und sind die erste Anlaufstelle bei Marktveränderungen.“