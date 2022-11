Verbesserte Ergonomie, gut organisierte Packstation

Verpacken ist nicht die aufregendste Tätigkeit, und nach vielen Stunden können die Verpacker müde und langsam werden. Die Verpacker sollten sich nicht biegen oder strecken müssen, um die Gegenstände zu erreichen. Alle Verpackungsmaterialien müssen ordentlich und sicher gelagert werden, damit sie kein Unfallrisiko für die Verpacker darstellen.

Dieser Verpackungsstation bietet verschiedene Optionen, wie z. B. ein elektrisches Liftsystem, ein Überkopfbehälter und ein Untertisch-Papiersystem, mit denen die Bediener ihre Bewegungen optimieren können. Die Arbeit wird erleichtert und das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen verringert. Das ergonomische Design des neuen modularen Packplatzes umfasst die Automatisierung durch eine bessere Organisation der Packbereiche, so dass die Bediener effizienter arbeiten können. Dadurch wird das Verpacken komfortabler, schneller und einfacher, was die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre Bindung an das Unternehmen erhöht.

Der modulare Packstation kann mit einer Reihe von Tisch-, Regal- und Erweiterungsoptionen individuell angepasst werden, um die Anzahl der Berührungspunkte zu reduzieren und die Gesamteffizienz des Packvorgangs zu verbessern.