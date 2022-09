Mit dem großen Interesse an den Greenline-Produkten sieht sich der Hersteller bestätigt, dass Anwender ihren Fokus mehr und mehr auf umweltfreundliche Verpackungslösungen legen, wobei die individuelle Gestaltung auch in diesem Segment stärker in den Vordergrund tritt. Ein Beispiel dazu ist Monta Biopack. Mit dem ersten zertifiziert nachhaltigen Verpackungsklebeband made in Germany ist das Unternehmen bereits seit 2019 erfolgreich auf dem Markt. Weitere Entwicklungen werden auf der Messe in Nürnberg zu sehen sein.

Fachpack 2022:

Halle 6, Stand 317