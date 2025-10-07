Fachkräftemangel in der Verpackungsindustrie

Mit dieser Frage setzt sich Christian Siewers seit geraumer Zeit auseinander. Mit 25 Jahren Branchenerfahrung im Rücken, ist er seit Anfang 2025 als Senior Partner Personal bei den Druck- und Verpackungsexperten von Knox tätig. IT & KI sind sein Steckenpferd.

„Ein Großteil der Unternehmen, mit denen ich ins Gespräch komme, haben einen akuten Bedarf an Fachpersonal, stehen vor der Herausforderung Aufträge fristgerecht zu erfüllen, für die die personellen Ressourcen einfach nicht vorhanden sind“, so Siewers. Zur selben Erkenntnis gelangen auch Studien, wie die des Institutes der Deutschen Wirtschaft (IW). Der Report vom 14.07.2025 prognostiziert 770.000 fehlende Fachkräfte in Deutschland im Jahr 2028 (vgl. Jahr 2024: ca. 590.000) – sämtlichen Unkenrufen über die möglichen Auswirkungen von KI auf den Beschäftigungsmarkt zum Trotz. Branchenunternehmen berichten im Erstgespräch mit Siewers häufig von ihren vergeblichen Bemühungen zur Besetzung offener Stellen. „Auch die klassische Suche über Anzeigeportale war erfolglos!“, zitiert der Recruiter die Aussagen seiner Gesprächspartner. Um die Unternehmen in dieser Situation optimaler unterstützen zu können, hat Siewers sich bereits früh mit dem Thema KI beschäftigt und Tools entwickelt, wie beispielsweise die Suche nach passendem Fachpersonal am nationalen und internationalen Berufsmarkt effizienter und schneller erfolgen kann. Bei der Nutzung dieser auch als Large Language Model bekannten Systeme ist es entscheidend, dass man die richtigen KI-Tools mit den passenden Eingaben (Prompts) versorgt. Bei einer KI-Suche nach Verpackungsingenieuren im Raum Hamburg und Bremen mit 3 Jahren Berufserfahrung werden somit beispielsweise schnell die ersten 10 bis 20 möglichen Kandidaten identifiziert, die man anschließend zielgerichtet ansprechen kann. Diese Art von Research war bislang mit klassischen Suchmethoden nicht möglich oder hätte keine vergleichbaren Ergebnisse geliefert.

„Jetzt kommt man natürlich schnell auf die Idee, dass man auch die Kandidatenansprache ausschließlich mit KI-Tools durchführt, hier kommt jedoch der Faktor Mensch ins Spiel“, so Siewers. „Ich möchte die Person selbst erleben und beurteilen können und mich nicht auf das Rating eines KI-Tools verlassen.“ Aus seiner Sicht kann eine KI seine 25 Jahre Berufserfahrung nicht ersetzen und sicherlich auch nicht die wichtige emotionale Kompetenz von Kandidaten einschätzen. Noch nicht, vielleicht wird es irgendwann KI-Modelle geben, die uns auch in diesen Bereichen überraschen.