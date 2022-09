Die Baureihen verfügen über unterschiedliche Formatbereiche, was garantiert, dass diverse Beutelbreiten- und längen, die in einem jeweils festgelegten Abmessungsbereich liegen, abgedeckt sind. So bedienen die Maschinentypen Beutelbreiten von 80 bis 340 mm und Beutellängen von 125 bis 420 mm. Mit ergänzender Technik ist es auch möglich, vorgefertigte Beutel mit bis zu einer maximalen Länge von 500 mm einzusetzen.

Die von Anwendern gewünschten Fördersysteme, Wiege- und Dosierlösungen, Druck- und Kodiereinheiten, Spendereinheiten für Absober-Beutel sowie Kontroll-Waagen und weitere Komponenten werden in die Anlage integriert. Vervollständigt wird das Ganze durch ein maßgeschneidertes Maschinenpodest. Abhängig vom jeweiligen Produkt, dem Packstoff und den Füllgewichten füllt und verpackt die Anlage etwa 25 bis 30 Beutel in der Minute. Der Verpackungsprozess mit vorgefertigten Beuteln reduziert die Logistikkosten. Die Beschaffung des Verpackungsmaterials erfolgt unabhängig und ist somit nicht an den Maschinenanbieter gebunden.

Fachpack 2022:

Halle 2, Stand 104