Gesundheitsschutz durch hochwertige Medikamenten-Qualitätskontrolle

Laut Wang Dangqi, Electrical Supervisor bei Shinva Medical, stellt diese Optimierungsstrategie nicht nur den zuverlässigen Betrieb der Anlage sicher, sondern sie verbessert auch die Effizienz der Arbeitsstation mit der längsten Zykluszeit. Während des Betriebs der Inspektionsstation ermögliche der Einsatz von XTS der Förderlinie eine äußerst schnelle und zuverlässige Leistung sowie das Be- und Entladen von Flaschen an anderen Stationen, während diese Inspektion noch abläuft. „Mit diesem Anlagendesign wurde die Inspektionsgeschwindigkeit von 30 auf 60 Prüflinge pro Minute erhöht, was einer Verdopplung der Produktionseffizienz entspricht. Zudem konnte die Maschinenlänge von vier auf zwei m verkürzt werden, was einen erheblich reduzierten Platzbedarf und minimierte Investitionskosten pro Flächeneinheit der Fabrik bedeutet.“

Diese automatische pharmazeutische Inspektionsanlage ist laut den Experten von Shinva Medical unverzichtbar bei der Qualitätsprüfung von flüssigkeitsgefüllten Arzneimittelflaschen, wie zum Bespiel Ampullen, durch optische, mechanische und Bildverarbeitungstechnologien. Um die Reinheit und Sicherheit der Arzneimittel zu gewährleisten, erkennt sie schnell und genau Fehler bei Arzneimitteln wie Risse, Farbunregelmäßigkeiten oder Fremdmaterialien. Beim Design der optischen Inspektionsmaschine hat Shinva Medical die Flexibilität von XTS voll ausgenutzt und die individuelle Ansteuerung jedes einzelnen Movers innovativ genutzt, um das manuelle Schütteln von Flaschen zu simulieren.

So erfahren die Flaschen während des Transports leichte Vibrationen, wodurch sich Mängel und Defekte auf der Flaschenoberfläche zuverlässiger erkennen lassen. „Durch die Simulation eines manuellen Flaschenschüttelns kann unsere optische Inspektionsmaschine detailliertere Informationen erfassen und somit die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der visuellen Inspektion verbessern. Dies optimiert nicht nur die Inspektionsqualität zur Sicherstellung der hohen Produktqualität, sondern es reduziert auch den Arbeitsaufwand der manuellen Inspektion und steigert dadurch die Produktionseffizienz“, sagt Wang Dangqi.

Durch die Zusammenarbeit an innovativen Projekten, beispilesweise die Implementierung des linearen Transportsystems XTS, hat Beckhoff China erfolgreich die hohen Anforderungen von Shinva Medical an Automatisierung und Steuerungstechnik in der Herstellung von Medizinprodukten erfüllt. Von der Bereitstellung kompletter Steuerungslösungen über hohe Produktqualität und umfassenden technischen Service bis hin zum starken internationalen Markenimage hat Shinva Medical nach eigener Aussage in vielerlei Hinsicht von der Zusammenarbeit mit Beckhoff profitiert – und konnte so seine Wettbewerbsfähigkeit auf den nationalen und internationalen Märkten stärken.