Die in Folie verpackte Salatgurke ist das wohl meistdiskutierte Beispiel, wenn es um Sinn und Unsinn von Verpackungen geht. (Bild: Luisa – stock.adobe.com)

Durch optimierte Verpackungen, die eine längere Haltbarkeit ermöglichen, kann Food Waste in Supermärkten und Haushalten deutlich reduziert werden. Die Nachhaltigkeitsberatung Denkstatt hat beispielsweise Daten für Gurken, Fleisch und Käse analysiert. Hier zeigte sich klar, dass die Reduzierung der Lebensmittelabfälle aufgrund der längeren Haltbarkeit, die mithilfe einer flexiblen Verpackung erreicht wurde, zu einer deutlichen Reduzierung des CO 2 -Fußabdruckes im Vergleich zu dem geringen zusätzlichen CO 2 -Fußabdruck der flexiblen Verpackungen führte. Hier ein viel zitiertes Beispiel mit einer soliden Datengrundlage: Werden Salatgurken in einer dünner PE-Folie verpackt, verlängerte sich ihre Haltbarkeit im Geschäft von 3 auf 14 Tage und halbierte die Menge nicht verkaufsfähiger Gurken in Supermärkten. Diese Einsparung an Food Waste resultiert in einer Einsparung von 13,5 g CO 2 -Äquivalent pro Gurke, während die dünne PE-Folie nur 4,4 g CO 2 -Äquivalent pro Gurke ausmacht. Es ergibt sich also ein Nettoeinsparung von mehr als 9 g CO 2 -Äquivalent für jede in dünner Folie verpackte Gurke. Dabei ist der reduzierte Lebensmittelabfall in den Haushalten und auch die geringen Verluste auf dem Transport noch nicht einmal miteingerechnet – diese eingesparten Lebensmittelabfälle kommen noch hinzu.