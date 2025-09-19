Kartongrößen dynamisch berechnen

Ein zentrales Element ist die sogenannte Case Calculation im unternehmenseigenen Lagerverwaltungssystem UniWare. Auf Basis präziser Artikelstammdaten berechnet das Tool das Volumen aller Positionen eines Auftrags und wählt die passende Kartongröße automatisch aus.
Die Kommissionierung erfolgt direkt in den zuvor ausgewählten Versandkarton. Das Lagerverwaltungssystem kennt anhand der Stammdaten nicht nur die exakten Maße der Artikel, sondern auch deren Gewicht, Druckempfindlichkeit und Nestbarkeit. Daraus ergibt sich eine optimierte Packreihenfolge, die automatisch in den Prozess eingespeist wird. Für besonders große Kartontypen kommt ein zusätzliches System zum Einsatz: eine automatische Karton-Verdeckelungsmaschine. Sie misst den Füllstand des Kartons über integrierte Sensoren und passt die Höhe des Kartons anschließend maschinell an.
