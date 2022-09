Die Gläser werden auf einem Band zugeführt und mithilfe einer horizontalen Förderschnecke schonend in definierten Abständen gruppiert. Dann folgt der erste Verpackungsschritt, bei dem die kleineren Gläser einzeln in Karton-Sleeves eingesetzt werden. Die Sleeves werden für den Schutz der Gläser und als werbewirksame Flächen benötigt. Die Flachzuschnitte werden von einem F3-Roboter aus dem Magazin entnommen, aufgerichtet und auf dem Transmodul positioniert, damit der F2-Roboter die Gläser zielgenau darin platzieren kann. Im Anschluss wird auf jedem Sleeve ein Leimstrich aufgetragen und ein F2-Roboter vollendet die Primärverpackung durch Zentrierung und Kompression der Klebestelle. Große Gläser werden nicht in Sleeves verpackt, sondern mithilfe einer speziellen Trennpappe vorgruppiert und dann weiterverarbeitet.



Im zweiten Teil der Linie setzen die Roboter drei vorbereitete Kerzen in Karton-Trays. Dann können die Trays entweder einzeln verdeckelt oder zwei Trays unter einem Deckel zusammengefasst und verschlossen werden. So entstehen stabile 3er-Kartons oder 6er-Kartons, die sich gut stapeln lassen. Die Kombination aus neu entwickelten Kartonverpackungen und roboterbasierter Maschinentechnologie macht die Automatisierung SER Wax besonders effizient, leistungsstark und sicher.