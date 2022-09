In den digital vernetzten Fertigungshallen der Gegenwart entstehen Daten in einer nie zuvor gekannten Fülle und Vielfalt. Richtig genutzt, werden diese Daten zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und tragen maßgeblich zum Gelingen von Digitalisierungsprojekten bei. Daten sprechen aber nicht für sich. Sollen sie ihren Nutzen tatsächlich entfalten, müssen sie dem Menschen in geeigneter Form zur Verfügung gestellt und angemessen präsentiert werden. Erst richtig ausgewählt, aufbereitet und eingeordnet werden sie zur unverzichtbaren Basis für die Gestaltung und Optimierung von Fertigungsprozessen oder Wartungsarbeiten in einem Betrieb.

Auf die Nutzeranforderungen kommt es an

Diese Anforderungen richten sich nach den konkreten Begebenheiten in jedem einzelnen Fall. Sie entscheiden darüber, was von den Daten erwartet wird. Sind Informationen zum Energieverbrauch gefragt? Gilt es Unregelmäßigkeiten oder Fehler zu priorisieren? Wann, in welcher Frequenz und in welcher Form sollen Informationen an welchen Bediener einer Anlage kommuniziert werden? Was ist überhaupt zu betrachten? Eine Maschine, ganze Linien oder ein gesamtes Werk?